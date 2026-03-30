Ανατροπή υπάρχει στην υπόθεση του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, που αφορά στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ τα οποία φέρεται να μην δήλωσε. Η υπόθεση, όχι μόνο δεν αρχειοθετείται, αλλά ο Εισαγγελέας Εφετών ζητά τη συνέχιση της έρευνας, γιατί δεν συμφώνησε με την πρόταση αρχειοθέτησης που είχε υποβληθεί από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Με παραγγελία ζητά να διερευνηθεί περαιτέρω, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, αν ο κ. Παναγόπουλος είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες λόγω της ιδιότητάς του ως Προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας, τα οποία έλαβαν χρηματοδότηση για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών είχε εισηγηθεί την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, βασιζόμενη σε δύο νομικές γνωμοδοτήσεις που κατατέθηκαν από την πλευρά του κ. Παναγόπουλου.

Η μία προερχόταν από τη Νομική Υπηρεσία της ΓΣΕΕ και η δεύτερη από ιδιωτικό δικηγορικό γραφείο, οι οποίες υποστήριζαν ότι δεν προκύπτει σχετική υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.