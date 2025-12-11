Νέα αναβολή έλαβε η εκδίκαση της σοβαρής υπόθεσης του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025 στα Χανιά, με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη. Η δίκη, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων, μεταφέρθηκε για τις 21 Ιανουαρίου 2026, έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης λόγω κωλύματος του συνηγόρου του 45χρονου οδηγού της Πόρσε.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε την παράταση της προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου για ακόμη έξι μήνες. Ο 45χρονος αντιμετωπίζει σειρά σοβαρών κατηγοριών: επικίνδυνη οδήγηση λόγω μέθης, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή κατά τουλάχιστον 40 χλμ./ώρα που οδήγησε στον θάνατο άλλου ανθρώπου, οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ κατ’ υποτροπή, οδήγηση υπό την επήρεια φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης και οδήγηση χωρίς άδεια, η οποία του είχε αφαιρεθεί λίγους μήνες πριν για παρόμοια παράβαση.

Βίντεο από το μοιραίο βράδυ

Το περιστατικό ξεκίνησε το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου, όταν πολίτης ειδοποίησε την Άμεση Δράση για έναν άνδρα που οδηγούσε επικίνδυνα στα Χανιά και είχε λεκτική ένταση με περαστικούς. Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας εντόπισαν τον 45χρονο, ο οποίος μετά από αλκοτέστ βρέθηκε μεθυσμένος. Ο φίλος του, που ήταν νηφάλιος, ανέλαβε να τον μεταφέρει στο σπίτι του.

Παρά τις οδηγίες, λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της 11ης Ιανουαρίου, ο 45χρονος πήρε ξανά το αυτοκίνητό του, εξακολουθώντας να βρίσκεται υπό την επίδραση αλκοόλ. Στις 02:45, κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Σούδας, συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα του 22χρονου Παναγιώτη, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο, όμως οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν, ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον 45χρονο, αναγνωρίζοντάς τον ως το ίδιο άτομο που είχε αφεθεί νωρίτερα ελεύθερο. Στην προανάκριση επιβεβαιώθηκε πως ο κατηγορούμενος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς αυτό είχε αφαιρεθεί τον προηγούμενο Οκτώβριο, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.