Συναγερμός έχει σημάνει για κύκλωμα εξαπάτησης που αποστέλλει γραπτά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα. Οι δράστες προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες να πατήσουν σε ψηφιακό σύνδεσμο, προκειμένου να διευθετήσουν υποτιθέμενες οικονομικές εκκρεμότητες από παραβάσεις του ΚΟΚ.

Η μεθοδολογία των επιτηδείων βασίζεται στην παραπλάνηση και την ψυχολογική πίεση:

Παραπλανητικός αποστολέας: Το μήνυμα φαίνεται να προέρχεται από την “ΤΡΟΧΑΙΑ”, περιλαμβάνοντας συντομευμένα URL (όπως bit.ly).

Μαϊμού ιστοσελίδες: Ο σύνδεσμος μεταφέρει τον χρήστη σε σελίδα που αντιγράφει το σχεδιασμό του gov.gr και φέρει σήματα της Αστυνομίας. Ωστόσο, η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι πλαστή (π.χ. govss-gr.lol αντί για το επίσημο gov.gr).

Τεχνητή βιασύνη: Το κείμενο αναφέρει ψευδείς προθεσμίες, όπως έκπτωση 50% αν η πληρωμή γίνει εντός της ημέρας, ώστε να αποσπάσει την προσοχή από τον έλεγχο εγκυρότητας.

Κανόνες ασφαλείας για τους πολίτες

Υπενθυμίζεται ότι ούτε η Ελληνική Αστυνομία ούτε άλλος δημόσιος οργανισμός πρόκειται να ζητήσει ποτέ την εξόφληση προστίμων μέσω SMS που οδηγεί σε εξωτερικές φόρμες πληρωμών.

Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως συνδέσμους από άγνωστα μηνύματα.

Μην πληκτρολογείτε προσωπικά δεδομένα, πινακίδες οχημάτων ή διαπιστευτήρια e-banking και καρτών.

Ελέγχετε πάντα τη γραμμή διεύθυνσης στον περιηγητή σας.

Αν έχετε καταχωρίσει ήδη τα στοιχεία της κάρτας ή του λογαριασμού σας:

– Καλέστε αμέσως την τράπεζά σας για να μπλοκάρετε την κάρτα και να ακυρώσετε πιθανές εγκρίσεις συναλλαγών.

– Επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Τηλέφωνο: 11188, Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr).

Η ενημέρωση και η προσοχή αποτελούν την καλύτερη άμυνα. Μοιραστείτε τις οδηγίες με οικεία σας πρόσωπα.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ.

«ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ SMS (SMISHING) ΓΙΑ ΔΗΘΕΝ ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Συνεχίζονται οι προσπάθειες εξαπάτησης πολιτών μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), τα οποία καλούν τους παραλήπτες να ακολουθήσουν σύνδεσμο (link) για να εξοφλήσουν δήθεν πρόστιμο τροχαίας παράβασης.

Πώς προσπαθούν να σας εξαπατήσουν (Δείτε τα παραδείγματα στις εικόνες):

Ύποπτος Αποστολέας & Σύνδεσμος: Λαμβάνετε SMS που εμφανίζεται ως “ΤΡΟΧΑΙΑ”, το οποίο εμπεριέχει συντόμευση συνδέσμου (π.χ. http://bit.ly…).

Πλαστή Ιστοσελίδα (Fake http://gov.gr): Ο σύνδεσμος οδηγεί σε ιστοσελίδα που μιμείται την εμφάνιση της πύλης http://gov.gr και φέρει λογότυπα της ΕΛ.ΑΣ., αλλά η διεύθυνση URL είναι ΨΕΥΤΙΚΗ (π.χ. http://govss-gr.lol αντί για το επίσημο .gov.gr).

Ψυχολογική Πίεση: Χρησιμοποιούν μηνύματα όπως “Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για να επωφεληθείτε από την έκπτωση 50%”, ώστε να σας ωθήσουν σε βιαστικές κινήσεις χωρίς να ελέγξετε την εγκυρότητα.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ:

Η Ελληνική Αστυνομία και κανένας άλλος Δημόσιος Φορέας ΔΕΝ αποστέλλουν SMS με συνδέσμους που ζητούν την άμεση πληρωμή προστίμων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών σε εξωτερικές ιστοσελίδες.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

ΜΗΝ πατάτε σε συνδέσμους (links) που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα.

ΜΗΝ καταχωρίζετε προσωπικά στοιχεία, αριθμούς κυκλοφορίας, κωδικούς e-banking ή στοιχεία τραπεζικών καρτών.

ΕΛΕΓΧΕΤΕ πάντα τη γραμμή διεύθυνσης (URL) του πλοηγού σας.

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ:

Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με την τράπεζά σας για την ακύρωση της κάρτας και το μπλοκάρισμα τυχόν συναλλαγών.

Ενημερώστε την Ελληνική Αστυνομία ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

Τηλέφωνο: 11188

E-mail: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

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