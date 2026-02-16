Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί στην Αθήνα, με τον ΣΑΤΑ να ανακοινώνει νέα τριήμερη απεργία για αύριο Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2.

Επιπλέον, χειρόφρενο θα τραβήξουν τα ταξί σε όλη τη χώρα για 2 ημέρες, την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ: