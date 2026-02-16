Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί στην Αθήνα, με τον ΣΑΤΑ να ανακοινώνει νέα τριήμερη απεργία για αύριο Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2.
Επιπλέον, χειρόφρενο θα τραβήξουν τα ταξί σε όλη τη χώρα για 2 ημέρες, την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.
Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ:
- Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
- Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
- Αθέμιτος ανταγωνισμός – Τέλος στην ασυδοσία των πολυεθνικών.
- Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
- Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
