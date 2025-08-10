Ρεπορτάζ: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Η απόλυτη επιβεβαίωση των όσων έγραφε η «Ζούγκλα», για την εμπρηστική ενέργεια που προκάλεσε την πυρκαγιά στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/8) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου του Δήμου Σαρωνικού στην Ανάβυσσο, έρχεται από την αποκαλυπτική μαρτυρία κατοίκου της περιοχής.

«Η αστυνομία ερευνά και τις μαρτυρίες κατοίκων που είπαν ότι είδαν δύο ύποπτους άνδρες, που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού να σταματούν στο επίμαχο σημείο ρίχνοντας γκαζάκια και εκτοξεύοντας ναυτική φωτοβολίδα, προτού απομακρυνθούν στη συνέχεια αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα», ήταν η χαρακτηριστική φράση στο χθεσινό δημοσίευμα της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας, που αποκάλυπτε τι πραγματικά συνέβη.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά

Το ανωτέρω δημοσίευμα, έδωσε την αφορμή στον συγκεκριμένο κάτοικο της περιοχής να επικοινωνήσει αργά το βράδυ του Σαββάτου με την «Ζούγκλα», για να περιγράψει όσα έζησε το ξημέρωμα της 9ης Αυγούστου, μετά το μήνυμα του 112 που έλαβαν στις 4 π.μ. όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να απομακρυνθούν από τις οικίες τους, εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Ακούστε την μαρτυρία του κατοίκου για την έναρξη της φωτιάς στον Άγιο Νικόλαο