Με την αθώωση του πρώην αστυνομικού και γνωστού TikToker Βαγγέλη Μπαταρλή, καθώς και τριών συναδέλφων του, ολοκληρώθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, ενώπιον του ΙΔ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, μια μαραθώνια ακροαματική διαδικασία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι είχαν παραπεμφθεί σε δίκη για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος πολίτη, ο οποίος είχε καταγγείλει αστυνομική βία κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου.

Η αθωωτική απόφαση, η οποία συνοδεύτηκε από ανάλογη εισαγγελική πρόταση, έβαλε τέλος σε μια δικαστική περιπέτεια επτά ετών για τον 32χρονο πρώην αστυνομικό.

Η μαραθώνια δίκη και η αθωωτική απόφαση

Η ακροαματική διαδικασία στο ΙΔ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών εξελίχθηκε σε μια έντονη δικαστική αναμέτρηση διάρκειας πέντε ωρών, με πολύωρη εξέταση μαρτύρων, συνεχείς ερωτήσεις, αντιπαραθέσεις και αγορεύσεις.

Ο καταγγέλλων παρέστη με συνήγορο προς υποστήριξη της κατηγορίας, ισχυριζόμενος ότι δέχθηκε αστυνομική βία κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το δικαστήριο κήρυξε αθώους και τους τέσσερις κατηγορουμένους αστυνομικούς, υιοθετώντας την αθωωτική πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας.

Για τον Βαγγέλη Μπαταρλή, η απόφαση αυτή έθεσε οριστικό τέλος σε μια ποινική εμπλοκή επτά ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας έδωσε μακρόχρονη μάχη για την απαλλαγή του.

Η δήλωση των συνήγορων υπεράσπισης

Την υπεράσπιση του Βαγγέλη Μπαταρλή ανέλαβαν οι ποινικολόγοι Σάκης Κεχαγιόγλου και Μανώλης Βαμβουνάκης, οι οποίοι προέβησαν στην ακόλουθη κοινή δήλωση, μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας:

«Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την δικαίωση του εντολέως μας. Η σημερινή του αθώωση προστίθεται σε μια σειρά άλλων αθωώσεων για άδικες και κατασκευασμένες κατηγορίες που αντιμετώπισε. Για έναν αστυνομικό που τίμησε τον όρκο του, το ηθικό σκέλος της αθώωσης και της δικαίωσης, αποτελεί κορυφαίο γεγονός».

Το προφίλ και το ιστορικό των δικαστικών υποθέσεων

Ο 32χρονος Βαγγέλης Μπαταρλής, με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη, στο παρελθόν έχει λάβει μέρος σε δεκάδες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και έχει βραβευτεί για τη διάσωση παιδιού στον Άλιμο, ενώ δηλώνει ευαισθητοποιημένος σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και κατά της αστυνομικής αυθαίρετης βίας.

Η πορεία του, ωστόσο, έχει συνδεθεί με σειρά υποθέσεων που απασχόλησαν τη δικαιοσύνη:

Υπόθεση ναρκωτικών: Τον περασμένο Αύγουστο, ο Μπαταρλής κρίθηκε ομόφωνα αθώος από το Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών για την υπόθεση διακίνησης 153 γραμμαρίων κοκαΐνης. Αν και αρχικά είχε προφυλακιστεί, αποφυλακίστηκε δύο μήνες αργότερα με περιοριστικούς όρους από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, υποστηρίζοντας σταθερά ότι δεν είχε γνώση για τα ναρκωτικά που κατείχε φίλος του ο οποίος φιλοξενούνταν στο σπίτι του.

Σύλληψη παιδόφιλου στον Πειραιά: Στις αρχές του 2024 κατηγορήθηκε υπηρεσιακά ότι δεν ενημέρωσε εγκαίρως την Ασφάλεια για το σχέδιο σύλληψης παιδόφιλου στον Πειραιά, η οποία προβλήθηκε διαδικτυακά από τον YouTuber Αλέξανδρο Κοψιάλη.

Βίντεο από το προφίλ του Βαγγέλη Μπαταρλή στο TikTok: