Ειδική επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Πέμπτης (12/3) σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου. Πραγματοποιήθηκε αποξήλωση καλωδίων μήκους 1.500 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ υπήρξαν και τέσσερις συλλήψεις.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α , της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής και μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Τέσσερις συλλήψεις

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ βεβαιώθηκαν 31 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, για μη χρήση ζώνης κ.α.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 12 κάμερες, καταγραφικό, ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.

Από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 1.500 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

