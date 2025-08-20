Μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης 19/08 στη Δυτική Αττική, με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να «σαρώνουν» περιοχές όπως η Φυλή και το Μενίδι, όπου βρίσκονται καταυλισμοί Ρομά, στο πλαίσιο μείωσης των φαινομένων της παραβατικότητας.

Από τα ξημερώματα, κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους εντός οικισμών Ρομά, ενώ αξιοποιήθηκαν και πληροφορίες για παράνομες δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε πλυντήριο αυτοκινήτων επί της Λεωφόρου Φυλής, όπου εντοπίστηκαν οχήματα χωρίς πινακίδες, ενώ παράλληλα, διεξήχθησαν έλεγχοι για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος.

Η επιχείρηση οργανώθηκε με συμμετοχή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ανάμεσά τους άνδρες των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, με τις κατηγορίες να αφορούν σε έξι περιπτώσεις ρευματοκλοπής, ενώ σε δύο ακόμη περιπτώσεις, προστέθηκαν κατηγορίες για ναρκωτικά και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (κάμερες παρακολούθησης).

Η σημερινή επιχείρηση ακολούθησε τις χθεσινές έρευνες στις Αχαρνές, όπου η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, με την υποστήριξη της Δίωξης Ναρκωτικών και άλλων επιχειρησιακών μονάδων, προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων, μίας 40χρονης και ενός 35χρονου, μετά από εντοπισμό μικροποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και ξύλινων ροπάλων.

Η έρευνα στηρίχθηκε σε προγενέστερη αξιολόγηση πληροφοριών και «χτίσιμο» του προφίλ των δραστών, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή τους σε διακίνηση ναρκωτικών, σε επισκέπτες των οικιών τους.

Στα σπίτια τους, κατασχέθηκαν επιπλέον δύο κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 2.596 ευρώ, ενώ προσήχθησαν ακόμη τρία άτομα, για εξακρίβωση στοιχείων.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως η 40χρονη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και τελούσε υπό περιοριστικούς όρους.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.