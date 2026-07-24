Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες σε παραλίες της Μεσογείου μετά από αλλεπάλληλα περιστατικά επιθέσεων και δαγκωμάτων σε λουόμενους μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, το πιο πρόσφατο και σοβαρό συμβάν καταγράφηκε στην παραλία Saline di Palinuro, στην περιοχή του Σαλέρνο. Ένας 76χρονος τουρίστας δέχθηκε απρόσμενη επίθεση ενώ κολυμπούσε, με το ψάρι να τον δαγκώνει με σφοδρότητα στο πόδι, προκαλώντας του βαθύ τραύμα και έντονη αιμορραγία.

Ο ηλικιωμένος άνδρας κατάφερε να φτάσει αιμόφυρτος στην ακτή, όπου του παρασχέθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες για να σταματήσει η αιμορραγία, πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή του Τσιλέντο, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογο δάγκωμα στην ακτή Pioppi.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση για το ακριβές είδος ψαριού που ευθύνεται για τα δύο αυτά περιστατικά, μεταξύ των βασικών υποθέσεων που εξετάζουν οι ειδικοί είναι ορισμένα μεσογειακά είδη, όπως το γουρουνόψαρο (βαλιστής). Το συγκεκριμένο ψάρι διαθέτει ισχυρά σαγόνια και μπορεί να αντιδράσει επιθετικά, δαγκώνοντας όταν νιώσει ότι απειλείται ή όταν ενοχληθεί η περιοχή του.

Οι αρχές συνιστούν στους κολυμβητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που δεχθούν τσίμπημα ή δάγκωμα, να βγουν αμέσως στην ξηρά, να καθαρίσουν την πληγή και να αναζητήσουν ιατρική συνδρομή για την αποφυγή μολύνσεων.

Τι είναι το γουρουνόψαρο

Το γουρουνόψαρο (επιστημονική ονομασία: Balistes capriscus, γνωστό και ως βαλιστής) είναι ένα ιθαγενές ψάρι της Μεσογείου και του Ατλαντικού, το οποίο ξεχωρίζει για το σκληρό του δέρμα, το επίπεδο σώμα του και τα ιδιαίτερα ισχυρά του σαγόνια με δυνατά δόντια. Αν και δεν είναι τοξικό ή δηλητηριώδες όπως ο λαγοκέφαλος, μπορεί να γίνει επιθετικό και να καταφέρει επίπονα δαγκώματα σε κολυμβητές αν νιώσει ότι απειλείται, ενοχληθεί ή αν υπερασπίζεται την περιοχή και τα αυγά του κατά την περίοδο της αναπαραγωγής.