Νέα ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων της Motor Oil στην Κόρινθο, έξι μόλις ημέρες μετά την έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στη μονάδα 7500, όπου έσκασε ένας εναλλάκτης θερμότητας, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης (shut down).

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ηλεκτροσυγκόλλησης.

Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, φέροντας εγκαύματα και κατάγματα, καθώς το ωστικό κύμα από την έκρηξη τους πέταξε μακριά. Μεταφέρθηκαν όντας πολυτραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου με ιδιωτικά ασθενοφόρα της εταιρείας.

Μάλιστα σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση ο ένας εκ των δύο τραυματιών έχει διασωληνωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες η έκρηξη ήταν πολύ δυνατή και ακούστηκε αρκετά μέτρα μακριά. Ο συναγερμός διήρκεσε 10 λεπτά και στη συνέχεια δόθηκε εντολή στους εργαζόμενους να επιστρέψουν στις εργασίες τους.

Το χρονικό της προηγούμενης έκρηξης με τους δύο νεκρούς

Η προηγούμενη έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους