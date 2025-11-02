Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ανησυχία προκάλεσε στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής η νέα εμφάνιση ενός μεγάλου λύκου μέσα στον οικισμό. Το άγριο ζώο εντοπίστηκε να κινείται κοντά σε κάδους απορριμμάτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάτοικος της περιοχής αντιλήφθηκε την παρουσία του και κατέγραψε τον λύκο να κινείται σε δρόμο του οικισμού. Η εμφάνιση του ζώου έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς ήταν και απογευματινή ώρα που εθεάθη στο χωριό και ακόμη έπαιζαν και κυκλοφορούσαν παιδιά.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι το μοναδικό, καθώς πριν περίπου από έναν μήνα, λύκος εθεάθη στα Σήμαντρα, ενώ τον Σεπτέμβριο, λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα πεντάχρονο κοριτσάκι σε παραλία στο Νέο Μαρμαρά.

Σε επαγρύπνηση παραμένουν όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες.