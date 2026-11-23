Νέα προκλητικλη κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο πραγματοποιεί η Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα επαναφέρει την πρακτική της δέσμευσης εκτεταμένων θαλάσσιων περιοχών για ερευνητικές δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το υδρογραφικό πλοίο «TCG Çeşme» (Τσεσμέ). Η Άγκυρα εξέδωσε τη NAVTEX 1169/26, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 23 Νοεμβρίου και προβλέπει έρευνες έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026.

Η περιοχή που δεσμεύεται εκτείνεται από τα νότια του Καστελλόριζου προς τον κόλπο της Αττάλειας, καλύπτοντας μια ευρεία θαλάσσια ζώνη κοντά στις τουρκικές ακτές.

Στρατιωτικοί αναλυτές αναφέρουν πως η νέα τουρκική ναυτική οδηγία αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία και λόγω της γεωγραφικής της σύνδεσης με το λεγόμενο «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγιέ–Κας», το οποίο έχει ανακηρύξει μονομερώς η Τουρκία.

Η τουρκική NAVTEX καλεί τα διερχόμενα πλοία να διατηρούν μεγάλη απόσταση ασφαλείας από το Τσεσμέ, χωρίς να παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο ή τον επιχειρησιακό σκοπό των ερευνών.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναγγέλλεται μία ημέρα μετά τη νέα αναχώρηση του ερευνητικού γαλλικού πλοίου Abeill Marengo από το λιμάνι του Ηρακλείου για έρευνες βυθομέτρησης νότια της Κάσου και της Καρπάθου έως την Κύπρο.

Από τις συντεταγμένες της νέας NAVTEX προκύπτει ότι η περιοχή που θα κινηθεί το τουρκικό πλοίο Τσεσμέ βρίσκεται ανατολικότερα της Κάσου και της Καρπάθου.

Ωστόσο δεν προκύπτει άμεση γεωγραφική σύνδεση της συγκεκριμένης αναγγελίας με τις έρευνες για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.

Όσον αφορά στη NAVTEX προβλέπεται να ακυρωθεί στις 12 Δεκεμβρίου και ώρα 20.59.

Η τουρκική Navtex

SEYHIDDA : 1169/26

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1169/26

AKDENİZ

1. HİDROGRAFİK ÇALIŞMALAR, TCG ÇEŞME İLE 23 KAS – 12 ARA 26 TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.

35 49.84 K – 029 26.36 D

35 50.25 K – 030 17.01 D

36 00.37 K – 030 16.77 D

36 00.86 K – 030 33.85 D

36 00.69 K – 031 05.29 D

36 18.73 K – 031 05.16 D

36 19.72 K – 031 52.25 D

35 49.23 K – 031 54.29 D

35 48.70 K – 031 11.00 D

35 34.08 K – 030 16.91 D

35 33.90 K – 029 26.42 D

35 49.84 K – 029 26.36 D

ÇALIŞMA GEMİSİNDEN AÇIK GEÇİLMESİ.

2. BU BİLDİRİ 12 ARA 26 SAAT 2059Z’DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.