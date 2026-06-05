Στη διάσωση μιας 34χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας προχώρησαν οι Αρχές στον Όλυμπο. Η γυναίκα εντοπίστηκε επιτυχώς και είναι ασφαλής.

Η τουρίστρια, η οποία είχε τραυματιστεί στην περιοχή Ζωνάρια ενώ πεζοπορούσε μόνη της και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, βρέθηκε από τον διαχειριστή του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» και δύο έμπειρους ορειβάτες. Αυτή τη στιγμή, η ομάδα τη συνοδεύει και κατευθύνονται προς το συγκεκριμένο καταφύγιο.

Νωρίτερα, η 34χρονη είχε καλέσει άμεσα σε βοήθεια, καθώς παρέμενε εγκλωβισμένη, έχοντας τις αισθήσεις της, σε μια χιονοσκεπή περιοχή του βουνού μετά τον τραυματισμό της.

Για τη διάσωσή της είχε σημάνει συναγερμός στις Αρχές, με την άμεση κινητοποίηση κλιμακίων της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Στην επιχείρηση είχε επιστρατευτεί και drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο συνέδραμε από αέρος στις έρευνες.