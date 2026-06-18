Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον εντοπισμό και τη διάσωση πέντε ατόμων, βρετανικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και του πυκνού χιονιού σε υψόμετρο στον Όλυμπο.

Οι πέντε Άγγλοι ορειβάτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη χαρακτηριστική και ιδιαίτερα απαιτητική θέση «Ζωνάρια».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», το μεγάλο ύψος του χιονιού και η κακοκαιρία έχουν καταστήσει αδύνατη τη μετακίνησή τους, με αποτέλεσμα οι τουρίστες να έχουν καθηλωθεί στο σημείο χωρίς να μπορούν να συνεχίσουν ή να επιστρέψουν.

Η ανταπόκριση των Αρχών ήταν άμεση, με τις εξειδικευμένες δυνάμεις διάσωσης να σπεύδουν στο βουνό. Συγκεκριμένα, στην περιοχή μεταβαίνουν αυτή την ώρα η εξειδικευμένη ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου, καθώς και δυνάμεις της 8ης ΕΜΑΚ (Θεσσαλία) και της 2ης ΕΜΑΚ (Θεσσαλονίκη).

Παράλληλα, αργά το βράδυ της Πέμπτης, 18 Ιουνίου, έγινε γνωστό πως άλλα δύο άτομα έχουν εγκλωβιστεί σε φαράγγι της περιοχής, γνωστό και ως Ρέμα Αραπλάκου (ή Φαράγγι του Αράπη).