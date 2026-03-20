Με νέα ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στρέφεται κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου αλλά και της Μαρίας Καρυστιανού, εν όψει της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών που θα διεξαχθεί στη Λάρισα.

Υπενθυμίζεται ότι και χθες η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, είχε προχωρήσει σε ανακοίνωση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή δηλώσεις της για τα χαμένα βίντεο με την εμπορική αμαξοστοιχία από την τραγωδία στα Τέμπη.

«Σκηνές Άγριας Δύσης – Φασιστική νοοτροπία»

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

«Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικουαντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία. Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη.

Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη απότην βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπάγγελτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα».