Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των περαστικών και των κατοίκων προκύπτουν από την κατάσταση που επικρατεί στην οδό Πίνδου 29, στη Νέα Φιλαδέλφεια, ακριβώς στο οικοδομικό τετράγωνο παραπλεύρως του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος.

Στο σημείο βρίσκεται ένα κουτί της ΔΕΗ το οποίο παραμένει ανοιχτό και εκτεθειμένο, αποτελώντας μία εν δυνάμει θανάσιμη παγίδα, καθώς πρόκειται για ενεργό ηλεκτροφόρο δίκτυο.

Η εικόνα αυτή, σε έναν από τους πλέον κεντρικούς και πολυσύχναστους δρόμους της περιοχής, προκαλεί την έντονη ανησυχία των πολιτών, οι οποίοι επισημαίνουν τον άμεσο κίνδυνο ατυχήματος, ειδικά για μικρά παιδιά ή ανυποψίαστους περαστικούς.

Η ολιγωρία των αρμόδιων φορέων, τόσο της ΔΕΗ, όσο και της Δημοτικής Αρχής Νέας Φιλαδέλφειας, να αποκαταστήσουν τη βλάβη ή να σφραγίσουν το σημείο, κρίνεται αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι η παραμονή ενός τέτοιου κινδύνου σε δημόσιο χώρο μπορεί να έχει μοιραίες συνέπειες. Τι περιμένουν δηλαδή, να πεθάνει άνθρωπος ;

Είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση παρέμβαση προτού το ζήτημα λάβει διαστάσεις που δεν θα επιδέχονται πλέον διορθωτικές κινήσεις.