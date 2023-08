Πλήρως ενορχηστρωμένη ήταν η επίθεση των Κροατών χούλιγκαν το βράδυ της Δευτέρας στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι χούλιγκαν έφυγαν οδικώς από την Κροατία, διανύοντας 1.474 χιλιόμετρα, προτού κάνουν “ντου” στο γήπεδο της ΑΕΚ και δολοφονήσουν τον οπαδό της ομάδας που βρισκόταν στο σημείο εκείνη την στιγμή.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Ντιναμό, παρά το γεγονός ότι έχει απαγορευτεί η μετακίνηση φιλάθλων από την Κροατία, έφτασαν οδικώς στην Ελλάδα και κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα σε αυτοκινητοπομπή.

Στην εθνική οδό οι Κροάτες εντοπίστηκαν από την Ασφάλεια και τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση, όμως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται πως έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, γιατί φτάνοντας στην Αττική Οδό τα αυτοκίνητα σκορπίστηκαν και μεγάλος αριθμός κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023