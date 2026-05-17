Στην οδό Πίνδου 29, στη Νέα Φιλαδέλφεια, ακριβώς στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο με το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα βρίσκεται ένα κουτί της ΔΕΗ, το οποίο πριν από μια εβδομάδα ήταν ανοιχτό και εκτεθειμένο, αποτελώντας μία εν δυνάμει θανάσιμη παγίδα για περαστικούς και κατοίκους της περιοχής.

Μετά από δημοσίευμα της «Ζούγκλας», η ΔΕΗ και η Δημοτική Αρχή της Νέα Φιλαδέλφειας «έσπευσαν» να το επιδιορθώσουν.

Ωστόσο, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, πρόκειται για «δουλειά του ποδαριού», καθώς αντί να κλείσουν το κουτί με βίδες, το επισκεύασαν με στριφώνια.

Δείτε εικόνες:

Η πρόχειρη αυτή επισκευή εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Δεν φαίνεται, όμως κάτι τέτοιο να ενδιαφέρει τον Δήμο, ούτε την ίδια την ΔΕΗ.