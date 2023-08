Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά από «επιδρομή» χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που είχε ως αποτέλεσμα να πέσει νεκρός ένας 22χρονος φίλαθλος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πάνω από 100 οργανωμένοι οπαδοί της Ντιναμό, έφτασαν οδικώς στην Ελλάδα και κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα σε αυτοκινητοπομπή.

Στην εθνική οδό οι Κροάτες εντοπίστηκαν από την Ασφάλεια και τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση, όμως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται πως έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, γιατί φτάνοντας στην Αττική Οδό τα αυτοκίνητα σκορπίστηκαν και μεγάλος αριθμός κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη.

Εκεί οι Κροάτες συναντήθηκαν με άλλους οπαδούς και μαζί επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό Πευκάκια, από όπου κινήθηκαν με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας οι οπαδοί της Ντιναμό φορώντας μαύρα ρούχα, έχοντας οι περισσότεροι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κυκλοφορούν στον Ηλεκτρικό , σε συστοιχία κρατώντας στα χέρια τους ξύλα, ρόπαλα και άλλα αντικείμενα.

