Με μπουνιές, σπρωξίματα και λαβές που θύμιζαν αγώνα… κατς, έλυσαν τις διαφορές τους δύο οδηγοί στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι οποίοι διαπληκτίστηκαν έντονα για την προτεραιότητα στο φανάρι.

Οι δύο οδηγοί που κινούνταν σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, ένας με μηχανή και ένας με αυτοκίνητο, λογομάχησαν αρχικά, και σύμφωνα με την ΕΡΤ, όσο περίμεναν στο φανάρι κανόνισαν ένα «ραντεβού» για να λύσουν με ξύλο τις διαφορές τους.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που είδε το «φως» της δημοσιότητας το πρωί της Παρασκευής 26/09, οι δύο άνδρες ξεκινάνε να σπρώχνονται βίαια και πιάνονται στα χέρια, ώσπου μέσα σε δευτερόλεπτα πέφτουν στο έδαφος.

Χρειάστηκε η επέμβαση ενός υπαλλήλου συνεργείου, μπροστά από το οποίο σημειώθηκε το επεισόδιο για να σταματήσει ο καυγάς.