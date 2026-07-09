Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο σε πολύ κοντινή απόσταση από την πρωινή που σημειώθηκε σε εργοστάσιο, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου.
Η πυρκαγιά εντοπίστηκε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές του προαστιακού και δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να μην λάβει μεγάλες διαστάσεις.
Δείτε σχετικό βίντεο:
Ειδικότερα, για την επιχείρηση κατάσβεσης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.