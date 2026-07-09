Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο σε πολύ κοντινή απόσταση από την πρωινή που σημειώθηκε σε εργοστάσιο, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου.

Η πυρκαγιά εντοπίστηκε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές του προαστιακού και δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να μην λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ειδικότερα, για την επιχείρηση κατάσβεσης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.