Νέα μέθοδο δράσης βρήκαν οι απατεώνες για να εξαπατούν τους ανυποψίαστους πολίτες. Μετά το κόλπο με τις λίρες και τον ΔΕΔΔΗΕ, η καινούρια ηλεκτρονική απάτη αφορά υποτιθέμενες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από τις έξυπνες κάμερες της Τροχαίας.

«Πληρώστε άμεσα, για να έχετε έκπτωση»

Αυτή τη φορά το κόλπο γίνεται με μηνύματα που λαμβάνουν τα θύματα, στα οποία αναφέρεται πως έχει βεβαιωθεί κάποιο πρόστιμο από παράβαση του ΚΟΚ στο όνομά τους. Στα μηνύματα αναγράφεται επίσης ότι όσοι πληρώσουν το πρόστιμο εντός δύο ημερών δικαιούνται μείωση 50%, ενώ όσοι καθυστερήσουν την πληρωμή επιβαρύνονται με προσαύξηση 5% ημερησίως. Παράλληλα, τα μηνύματα περιλαμβάνουν απειλές για «κατάσχεση πινακίδων κυκλοφορίας» σε περίπτωση μη άμεσης συμμόρφωσης και οι αποστολείς ζητούν από τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο και να προχωρήσουν άμεσα σε πληρωμή του προστίμου.

Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί: «Μην τσιμπάτε»

Η Αστυνομία διευκρινίζει ότι πρόκειται για ανύπαρκτες παραβάσεις και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην πατούν σε ύποπτους συνδέσμους και να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε μη επίσημες ιστοσελίδες.