Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σήμερα (22/4) τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, όταν ένας άνδρας απείλησε με όπλο εργαζόμενους στην καθαριότητα, σε κεντρικό δρόμο της Νέας Ιωνίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:40 στην οδό Βοσπόρου, την ώρα που το πλήρωμα απορριμματοφόρου, πραγματοποιούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο αποκομιδής.

Ξαφνικά, ένας άνδρας πλησίασε το όχημα και άρχισε να επιτίθεται λεκτικά στους υπαλλήλους, ισχυριζόμενος ότι είχαν προκαλέσει ζημιά στο σταθμευμένο αυτοκίνητό του. Η ένταση δεν άργησε να κορυφωθεί. Σύμφωνα με την καταγγελία εργαζόμενης, ο άνδρας προχώρησε σε ευθείες απειλές, επιδεικνύοντας όπλο που έφερε στη ζώνη του, και τρομοκρατώντας τους εργαζόμενους.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και μετέβη γρήγορα στο σημείο, όπου κατέγραψε το συμβάν και συνέλεξε μαρτυρίες, ενώ η γυναίκα υπάλληλος, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, για να υποβάλει επίσημη καταγγελία.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, εξετάζοντας παράλληλα τα βίντεο, από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται και το είδος του όπλου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματικό ή για κάποια απομίμηση.