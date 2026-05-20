Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα ξένης καταγωγής προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης (19/5) στη Νέα Ιωνία αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, με την κατηγορία της παράβασης του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του κατηγορουμένου αξιοποιώντας πληροφορίες σχετικά με τη δράση ενός άνδρα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Ιωνίας. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο και επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες για την παράνομη δραστηριότητά του.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τόσο στην κατοχή του 30χρονου, όσο και στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 3.233 πακέτα λαθραίων καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, εννιά γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 1.460 ευρώ, ως προερχόμενο από τις παράνομες αγοραπωλησίες.

Η δικογραφία σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας.

Με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

