Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στους δρόμους της Νέας Ιωνίας τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου με μια γυναίκα να καταλήγει στο νοσοκομείο.

Μια 54χρονη οδηγός ταξί δέχθηκε επίθεση από πελάτη. Η γυναίκα, σύμφωνα με την καταγγελία της, ήρθε σε έντονη λογομαχία με τον 35χρονο για την λειτουργεία του μηχανήματος πληρωμής του ταξί (POS). Τον συγκεκριμένο πελάτη τον είχε παραλάβει από την Κυψέλη λίγο πριν τη 01:00.

Ο έλεγχος της κατάστασης χάθηκε γρήγορα και η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, με τον άνδρα να κινείται απειλητικά εναντίον της. Ο 35χρονος ξεκίνησε να την δαγκώνει με μανία στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στο δεξί της αυτί.

Στη συνέχεια, ο δράστης φέρεται να εγκατέλειψε το όχημα και να διέφυγε. Η οδηγός ταξί ενημέρωσε τις Αρχές και ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που τον αναζητούσαν. Το οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Η 54χρονη οδηγός κάλεσε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες.