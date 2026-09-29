Με αίτημά τους, μέσω νομικού γραφείου των Αθηνών, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας που κάηκε χθες μετά τον εμπρησμό καφετέριας, η οποία λειτουργούσε στο ισόγειο του κτηρίου στην οδό Κασταμονής στη Νέα Ιωνία, ζητούν άμεσα να γίνει αυτοψία στο κτήριο και να ελεγχθεί ο «φέρων οργανισμός» και η στατική του επάρκεια.

Στο νομικό έγγραφο που έστειλαν, με αποδέκτες την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και την Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, θέτουν «δύο απολύτως επείγοντα ζητήματα: αφενός τη διακρίβωση της ασφάλειας και στατικής επάρκειας του κτηρίου, και αφετέρου τη στοιχειώδη μέριμνα για τους ιδιοκτήτες και ενοίκους που στερήθηκαν πλέον τη δυνατότητα ασφαλούς κατοίκησης».

Αγωνία για τη στατικότητα του κτηρίου

Η σφοδρότητα της χθεσινής πυρκαγιάς και οι αλλεπάλληλες εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές όχι μόνο στο κατάστημα του ισογείου, αλλά και στις τοιχοποιίες, τα μπαλκόνια και τον σκελετό του κτηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι από την αυτοψία των αστυνομικών και του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής, εντοπίστηκαν ίχνη εύφλεκτου υλικού σε διάσπαρτα σημεία εξωτερικά και περιμετρικά του καταστήματος. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι οι δράστες περιέλουσαν την πρόσοψη και εξωτερικά τμήματα του κτηρίου, προτού προκαλέσουν την ανάφλεξη, η οποία οδήγησε στις ισχυρές εκρήξεις και στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Μετά το αίτημα για αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εξειδικευμένοι μηχανικοί καλούνται να αξιολογήσουν εάν οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν, επηρέασαν τον φέροντα οργανισμό (σκυρόδεμα και οπλισμό), προκειμένου να διαπιστωθεί αν το κτήριο κρίνεται ασφαλές για την επιστροφή των ενοίκων ή αν κρίνεται ακατάλληλο προς κατοίκιση.

Βίντεο από την πολυκατοικία που παραδόθηκε χθες στις φλόγες:

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει το κατεπείγον αίτημα για αυτοψία στην πολυκατοικία και την ενημέρωση που ζητούν οι ένοικοι για το κατά πόσο είναι ασφαλές να κατοικήσουν ξανά στα σπίτια τους ή όχι. Ζητούν επίσης μέριμνα από την Πολιτεία για την προσωρινή τους διαμονή και σαφές χρονοδιάγραμμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους ελέγχους στο χώρο.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι «Το ζήτημα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς αφορά ευθέως την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των ενοίκων και τρίτων. Η κατάσταση αυτή καθίσταται ακόμη περισσότερο επείγουσα, καθόσον οι ιδιοκτήτες και ένοικοι αναγκάζονται να εισέρχονται σε αυτές, προκειμένου να παραλάβουν προσωπικά αντικείμενα και είδη πρώτης ανάγκης.

Ως εκ τούτου, ελλείψει οποιασδήποτε επίσημης κρίσης οποιασδήποτε αρμόδιας Αρχής ως προς την ασφάλεια και καταλληλότητα του κτηρίου, οι ανωτέρω εκτίθενται σε ΑΜΕΣΟ κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα, χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν η σύντομη παραμονή και η προσωρινή είσοδός τους στο κτήριο είναι ασφαλής.

Σημειώνεται ότι πέραν της επέμβασης της Πυροσβεστικής και των ενεργειών των αστυνομικών Αρχών στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι εντολείς μας δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα καμία συνδρομή ή ενιαία υπεύθυνη ενημέρωση από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Η ανάγκη ωστόσο τεχνικού ελέγχου και μέριμνας των πληγέντων δεν μπορεί να αναμένει την ολοκλήρωση της έρευνας για την αιτία της πυρκαγιάς.

Κατόπιν αυτών, με ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος των εντολέων μας, ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ:

1. Την αμελλητί διενέργεια αυτοψίας στο σύνολο του κτηρίου από αρμόδιο κλιμάκιο μηχανικών και τον απαιτούμενο τεχνικό έλεγχο του φέροντος οργανισμού και των λοιπών κρίσιμων στοιχείων του, προκειμένου να διακριβωθούν η στατική του επάρκεια, η τυχόν επικινδυνότητα και η καταλληλότητά του για χρήση και κατοίκηση. Εφόσον η αρχική αυτοψία δεν επαρκεί για οριστική κρίση, να προσδιορισθούν αμέσως οι συμπληρωματικές εξετάσεις ή μελέτες και ο φορέας που θα τις διενεργήσει.

2. Την άμεση λήψη των αναγκαίων προσωρινών μέτρων προστασίας και την έγγραφη, σαφή ενημέρωση των ιδιοκτητών και ενοίκων ως προς το εάν επιτρέπονται η παραμονή, η επάνοδος ή η ελεγχόμενη είσοδος για παραλαβή προσωπικών αντικειμένων και ειδών πρώτης ανάγκης, ή εάν επιβάλλεται εκκένωση και αποκλεισμός του κτηρίου, εν όλω, ή εν μέρει.

3. Την άμεση καταγραφή των πληγέντων ιδιοκτητών και ενοίκων και των συγκεκριμένων αναγκών τους και την παροχή, με συντονισμό Δήμου, Περιφέρειας και συναρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, πρόσκαιρης ασφαλούς στέγασης, σίτισης, ειδών πρώτης ανάγκης και κάθε άλλης πρόσφορης υποστήριξης, με ιδιαίτερη μέριμνα για ανηλίκους και ευάλωτα πρόσωπα. Να ορισθεί συγκεκριμένος υπεύθυνος επικοινωνίας, ώστε οι πληγέντες να γνωρίζουν πού απευθύνονται και ποια συνδρομή παρέχεται.

4. Την έγγραφη ενημέρωσή μας για τις ενέργειες κάθε αποδέκτη και τον χρόνο υλοποίησής τους. Κάθε υπηρεσία που κρίνει ότι δεν έχει αρμοδιότητα για επιμέρους αίτημα, παρακαλείται να το διαβιβάσει αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία, γνωστοποιώντας μας τη διαβίβαση και τα στοιχεία πρωτοκόλλου».

Το πλήρες αρχείο βρίσκεται εδώ

Εικόνες της «Ζούγκλας» από το εσωτερικό των διαμερισμάτων δείχνουν την τεράστια έκταση της χθεσινής πυρκαγιάς. Το τριώροφο κτήριο έγινε «στάχτη» από την εστία που πυροδοτήθηκε από την καφετέρια που βρισκόταν στο ισόγειο.

Η έκταση της καταστροφής ήταν τέτοια που, ώρες μετά την αρχική εκδήλωσή της, καπνοί συνέχιζαν να αναδύονται από τους εσωτερικούς χώρους και τα μπαλκόνια.

Ένα 10χρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων, μετά τη μεγάλη φωτιά στην τριώροφη πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το παιδί, που διαμένει με την οικογένειά του στον τρίτο όροφο, εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η εμπρηστική επίθεση

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Τα ευρήματα από τα διάσπαρτα ίχνη εύφλεκτου υλικού στην πρόσοψη και περιμετρικά του καταστήματος, επιβεβαιώνουν το σενάριο του εμπρησμού, ενώ το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών εξετάζει εξονυχιστικά το παρελθόν του χώρου, όπου το 2023 είχε σημειωθεί θανατηφόρα συμπλοκή με πυροβολισμούς.