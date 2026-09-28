Φωτογραφίες – βίντεο «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης

Ολοσχερώς κάηκε η καφετέρια «Damasco» και ολόκληρη η πολυκατοικία, στην οποία στεγάζεται στην περιοχή της Νέας Ιωνίας τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην γειτονιά.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και όπως φάνηκε σωτήρια, καθώς γρήγορα απομακρύνθηκαν ένοικοι των υπόλοιπων ορόφων του τριώροφου κτηρίου, που κινδύνεψαν από τις φλόγες.

Ακούστηκαν εκρήξεις ενώ η ένταση της πυρκαγιάς ήταν τέτοια που, ώρες μετά την αρχική εκδήλωσή της, καπνοί συνέχιζαν να αναδύονται από τους εσωτερικούς χώρους και τα μπαλκόνια, διατηρώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε επιφυλακή.

Βίντεο από το τριώροφο κτήριο που παραδόθηκε στις φλόγες:

Εκκενώθηκαν διαμερίσματα, καθώς οι έντονοι καπνοί είχαν δημιουργήσει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Συνολικά απομακρύνθηκαν έξι άνθρωποι από τους παρακείμενους ορόφους, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Οι κάτοικοι του κτηρίου έκαναν λόγο για στιγμές απόλυτου τρόμου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν την εκδήλωση της φωτιάς, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, με μια γυναίκα να αναφέρει πως μετά την έκρηξη είδε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα τις φλόγες έξω από το παράθυρό της και το κτήριο να παραδίδεται στο πυρ μέσα σε μόλις μισή ώρα.

Εικόνες από την καμένη πολυκατοικία στην οποία βρίσκεται και το κατάστημα εστίασης από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά:

Άλλος ένοικος δήλωσε πως ξύπνησε απότομα όταν η σύζυγός του τον ειδοποίησε ότι το μπαλκόνι τους καιγόταν, επιβεβαιώνοντας την αστραπιαία εξάπλωση του πύρινου μετώπου.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διερευνά τα ακριβή αίτια του περιστατικού, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο ατυχήματος που σχετίζεται με φιάλες υγραερίου ή άλλα εύφλεκτα υλικά που πιθανόν βρίσκονταν στο κατάστημα.

«Στάχτη» τα διαμερίσματα

Εικόνες της «Ζούγκλας» από το εσωτερικό των διαμερισμάτων δείχνουν την τεράστια έκταση της πυρκαγιάς. Το τριώροφο κτήριο έγινε «στάχτη» από την πυρκαγιά που πυροδοτήθηκε από την καφετέρια που βρίσκεται στο ισόγειο.

Η φονική συμπλοκή του 2023 στην ίδια καφετέρια

Στον ίδιο χώρο τον Φεβρουάριο του 2023 είχε συμβεί μία φονική συμπλοκή, με θύμα έναν 37χρονο θαμώνα αλβανικής καταγωγής, που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς της διαβόητης «ομάδας L».

Πρόκειται για κακοποιούς, που συνδέονται με διακίνηση ναρκωτικών και προστασία σε τράπερς, που τότε είχαν εγκαταλείψει ένα πολυτελές τζιπ έξω από τον χώρο του καφέ με τους ναργιλέδες, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μετά το φονικό που προκάλεσαν.

Και τότε οι περίοικοι είχαν ζήσει στιγμές τρόμου, ακούγοντας τις σφαίρες να … σφυρίζουν στη γειτονιά.

Όλα έγιναν όταν μια παρέα 7 ατόμων αλβανικής καταγωγής που καθόταν σε VIP χώρο του μαγαζιού άρχισε να τσακώνεται. Κάποιος από αυτούς έβγαλε όπλο και άνοιξε πυρ μέσα στο κατάστημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο θαμώνας που δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό.