Την υπόθεση της καταστροφικής φωτιάς στη Νέα Ιωνία που ξέσπασε στην καφετέρια «Damasco» και κατέληξε να καεί ολοσχερώς η τριώροφη πολυκατοικία, στην οποία στεγάζεται, ανέλαβε και το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πέρα από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Ο ιδιοκτήτης με καταγωγή από τη Συρία, κατέθεσε στο Τμήμα Εκβιαστών και σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστηρίζει πως δεν είχε δεχτεί απειλές ή οτιδήποτε άλλο που να του δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, διαπίστωσαν πως η πυρκαγιά δεν είναι εφικτό να προκλήθηκε από κάποιο τυχαίο γεγονός, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρξαν μαρτυρίες για εκρήξεις και δυνατούς κρότους.

Βίντεο από την πολυκατοικία που παραδόθηκε στις φλόγες:

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν προσεκτικά το συγκεκριμένο περιστατικό και προσπαθούν να εντοπίσουν αν αυτό σχετίζεται με τις επιθέσεις σε καταστήματα αλλοδαπών που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα ή αν υπήρξε εντολή μέσα από τις φυλακές. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται ακόμη δύο σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται με την καφετέρια, μια δολοφονία και μια ληστεία σε βάρος του γιου του πρώην ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας περιμετρικά της περιοχής, αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ ενώ αναμένεται να ζητηθεί και άρση τηλεφωνικού απορρήτου.

Η φονική συμπλοκή στην καφετέρια και το «προειδοποιητικό» χτύπημα στον ανήλικο γιο του ιδιοκτήτη

Στην ίδια καφετέρια, τον Φεβρουάριο του 2023 είχε συμβεί μία φονική συμπλοκή, με θύμα έναν 37χρονο υδραυλικό, θαμώνα αλβανικής καταγωγής, που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς της διαβόητης «ομάδας L».

Πρόκειται για κακοποιούς, που συνδέονται με διακίνηση ναρκωτικών και προστασία σε τράπερς, που τότε είχαν εγκαταλείψει ένα πολυτελές τζιπ έξω από τον χώρο του καφέ με τους ναργιλέδες, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μετά το φονικό που προκάλεσαν. Και τότε οι περίοικοι είχαν ζήσει στιγμές τρόμου, ακούγοντας τις σφαίρες να … σφυρίζουν στη γειτονιά.

Όλα έγιναν όταν μια παρέα επτά ατόμων αλβανικής καταγωγής που καθόταν σε VIP χώρο του μαγαζιού άρχισε να τσακώνεται. Κάποιος από αυτούς έβγαλε όπλο και άνοιξε πυρ μέσα στο κατάστημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο θαμώνας που δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό.

Μια ημέρα, πριν τη φονική συμπλοκή έξω από την καφετέρια, ο 16χρονος γιος του πρώην ιδιοκτήτη είχε δεχτεί «προειδοποιητικό» χτύπημα με μαχαίρι στα Κάτω Πατήσια από μια ομάδα ανδρών.

Εδώ και έναν χρόνο, το καφέ έχει περάσει στα χέρια ενός 22χρονου επίσης με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος κατέθεσε, όπως προείπαμε ότι δεν έχει δεχτεί απειλές.

«Φοβάμαι για τη ζωή μου»

Το απόγευμα της 20ης Φεβρουαρίου του 2023, μια ομάδα πέντε αγνώστων προσέγγισαν απειλητικά στα Κάτω Πατήσια τον 16χρονο γιο του πρώην ιδιοκτήτη και έναν 17χρονο φίλο του. Οι δύο ανήλικοι τότε προσπάθησαν να απομακρυνθούν, τρέχοντας. Ωστόσο, οι δράστες τους πρόλαβαν, τους λήστεψαν και μαχαίρωσαν τον 16χρονο, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.

Ο επιχειρηματίας, μια ημέρα μετά την εκτέλεση του υδραυλικού στην καφετέριά του μίλησε για το περιστατικό όσο μπορούσε, γιατί όπως φαινόταν κάτι τον κρατούσε πίσω.

«Δεν σας είπα όλη την αλήθεια. Πραγματικά φοβάμαι για τη ζωή μου, γιατί δεν έχω σχέση με όλα αυτά. Δεν θέλω να μπλέξω χωρίς να φταίω», δήλωσε τότε.

«Μια μέρα πριν τη δολοφονία κάποιοι λήστεψαν τον γιο μου. Τον μαχαίρωσαν και τον έστειλαν σε νοσοκομείο. Ο αδερφός μου αποφάσισε να πάει σε πάρκο στην Αχαρνών για να δει μήπως κάποιο από τα άτομα είχε σχέση με αυτό που έπαθε ο γιος μου. Όμως εκεί ήταν μέλη της σπείρας και άρχισαν να μαλώνουν. Του είπαν να φύγει και πως «η περιοχή είναι δική μας». Τσακώθηκαν με τα χέρια και φύγανε», υποστήριξε ο πρώην ιδιοκτήτης του καφέ «Damasco».

«Στάχτη» τα διαμερίσματα

Εικόνες της «Ζούγκλας» από το εσωτερικό των διαμερισμάτων δείχνουν την τεράστια έκταση της πυρκαγιάς. Το τριώροφο κτήριο έγινε «στάχτη» από την πυρκαγιά που πυροδοτήθηκε από την καφετέρια που βρισκόταν στο ισόγειο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και όπως φάνηκε σωτήρια, καθώς γρήγορα απομακρύνθηκαν ένοικοι των υπόλοιπων ορόφων της πολυκατοικίας, που κινδύνεψαν από τις φλόγες.

Ακούστηκαν εκρήξεις ενώ η ένταση της πυρκαγιάς ήταν τέτοια που, ώρες μετά την αρχική εκδήλωσή της, καπνοί συνέχιζαν να αναδύονται από τους εσωτερικούς χώρους και τα μπαλκόνια, διατηρώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε επιφυλακή.

Εκκενώθηκαν διαμερίσματα, καθώς οι έντονοι καπνοί είχαν δημιουργήσει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Συνολικά απομακρύνθηκαν έξι άνθρωποι από τους παρακείμενους ορόφους, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Οι κάτοικοι του κτηρίου έκαναν λόγο για στιγμές απόλυτου τρόμου. Έτρεχαν πανικόβλητοι πάνω στην ταράτσα για να σωθούν, ενώ είδαν τις περιουσίες τους να καίγονται.