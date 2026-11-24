Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο αποτυπώνεται η σφοδρότητα της επίθεσης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για τον εντοπισμό των δύο δραστών που «κρύβονται» πίσω από την επίθεση.

Το βίντεο από τη στιγμή της σφοδρής έκρηξης που ισοπέδωσε το κατάστημα και «ταρακούνησε» τη γειτονία:

Υπενθυμίζουμε ότι το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 04:45 στην οδό Σινώπης, όταν δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα προσέγγισαν το κατάστημα και αφού έσπασαν με μεταλλικό αντικείμενο την τζαμαρία, έριξαν μέσα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Συγκεκριμένα, ο ένας εκ των δύο δραστών φορώντας κράνος άφησε τη σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό εντός της καφετέριας.

Από την έκρηξη που προκλήθηκε σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές στο κατάστημα, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν κλειστό, ενώ από το ωστικό κύμα έσπασαν τζαμαρίες παρακείμενων καταστημάτων. Η περιοχή από νωρίς το πρωί έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), πραγματοποιεί έρευνα στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος.

Σε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, διακρίνονται δύο άνδρες με μαύρα κράνη πάνω σε μια μοτοσικλέτα. Οι εικόνες αυτές αναμένεται να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες στις αστυνομικές Αρχές για τον εντοπισμό των δύο δραστών.

Πλάνα από την καφετέρια μετά την επίθεση:

Επίθεση και σε δεύτερη επιχείρηση του ιδιοκτήτη της καφετέριας

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης της καφετέριας έχει και ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην οδό Λιοσίων, στο οποίο στις 13 Νοεμβρίου σημειώθηκε επίσης επίθεση.

Στο σημείο της σημερινής επίθεσης έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες. Δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς η έκρηξη δεν προκάλεσε πυρκαγιά, παρά την ισχύ του ωστικού κύματος. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των δραστών και τη διερεύνηση των κινήτρων της επίθεσης.

«Αν περνούσαμε εκείνη την ώρα, δεν θα γλιτώναμε»

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που ισοπέδωσε την πρόσοψη και το εσωτερικό της καφετέριας, ενώ από το ωστικό κύμα έσπασαν τζαμαρίες σε παρακείμενα κτήρια. Το γεγονός ότι το κατάστημα βρίσκεται σε σημείο με αυξημένη κίνηση πεζών από νωρίς το πρωί και σε μικρή απόσταση από στάση λεωφορείου, εντείνει την ανησυχία των κατοίκων, οι οποίοι τονίζουν ότι από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα.

«Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Εγώ περνάω κάθε πρωί από εδώ μαζί με τη γυναίκα μου. Αν τυχαίναμε εκείνη την ώρα απ’ έξω, θα μας σκότωνε, δεν θα γλιτώναμε. Θα μας έπαιρναν το κεφάλι τα τζάμια», περιέγραψε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, αποτυπώνοντας το σοκ της γειτονιάς.

Τραντάχτηκε όλη η γειτονιά

Το ωστικό κύμα της έκρηξης και ο εκκωφαντικός θόρυβος ξύπνησαν ολόκληρη τη γειτονιά. Κάτοικος που μένει σε κοντινή απόσταση, ακριβώς πίσω από το κατάστημα, περιέγραψε ότι το σπίτι της τραντάχτηκε ολόκληρο, σαν να έγινε σεισμός.

Δηλώσεις κατοίκων της περιοχής:

Ο δήμαρχος αποδίδει την επίθεση σε «ξεκαθάρισμα λογαριασμών»

Ο δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης απέδωσε την έκρηξη σε «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» και πρόσεθεσε ότι ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και στην οδό Κασταμονής, όπου συγκεκριμένα καταγράφηκε επίθεση σε καφετέρια με ναργιλέδες.

Παράλληλα, υπάρχει η πληροφορία ότι στην ίδια καφετέρια είχαν πέσει πυροβολισμοί το 2025. Τότε, άγνωστοι πέρασαν έξω από το κατάστημα και άνοιξαν πυρ, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.