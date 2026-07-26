Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν δύο μέλη εγκληματικής ομάδας, ηλικίας 17 και 26 ετών, τα οποία εμπλέκονται σε διακεκριμένες κλοπές από οικίες στην Αττική, προσποιούμενα τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν το απόγευμα της 21ης Ιουλίου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μια 51χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας του 17χρονου ανηλίκου.

Το κόλπο με το «πρόβλημα ηλεκτροδότησης»

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, οι δράστες προσέγγιζαν τηλεφωνικά τα θύματά τους. Στην τελευταία τους περίπτωση στη Νέα Ιωνία, επικοινώνησαν με ανήλικο και, με το πρόσχημα δήθεν τεχνικού προβλήματος στην παροχή ρεύματος, τον έπεισαν να συγκεντρώσει χρήματα και χρυσαφικά και να τα τοποθετήσει στο σαλόνι του σπιτιού, αφήνοντας παράλληλα την εξώπορτα ανοιχτή.

Λίγο αργότερα, οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν στο σημείο με μοτοσυκλέτα. Ο 17χρονος εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού για να αφαιρέσει τα τιμαλφή, όμως αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι είχαν ειδοποιηθεί από το Κέντρο Άμεσης Δράσης, επενέβησαν άμεσα, εγκλωβίζοντας και συλλαμβάνοντας τους δύο δράστες.

Εξιχνιάστηκαν κλοπές άνω των 12.000 ευρώ

Στο πλαίσιο των ερευνών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας κατασχέθηκαν:

Η επιχειρησιακή μοτοσυκλέτα των δραστών

Το χρηματικό ποσό των 735 ευρώ

Ένα κράνος μοτοσυκλέτας, δύο κινητά τηλέφωνα και μία τσάντα πλάτης

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής δύο περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών σε Νέα Ιωνία και Αγία Παρασκευή, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να ξεπερνά τις 12.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.