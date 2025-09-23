Με ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπείρωση στο Δήμο της Νέας Ιωνίας καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά, από τις οικογένειες που έκαναν Αίτηση, μένουν εκτός Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών.

Στην ανακοίνωση το ζήτημα συνδέεται με την γενικότερη υποχρηματοδότηση της Προσχολικής Αγωγής.

Παράλληλα, στην καταγγελία υπογραμμίζεται ότι” οι Παιδικοί Σταθμοί σε όλη τη Νέα Ιωνία είναι μόλις 5, ενώ συνοικίες ολόκληρες εδώ και χρόνια δεν έχουν καν σταθμό, όπως η Καλογρέζα και η Αλσούπολη.”. Μάλιστα, εκτιμάται ότι τα παιδιά που βρίσκονται εκτός Παιδικών Σταθμών είναι περισσότερα, αν αναλογιστεί κανείς την ανάσχεση πολλών γονέων να καταθέσουν αίτηση, λόγω περιορισμών και προδιαγραφών.

Αναλυτικά η Καταγγελία:

Ενημερωτικό Δελτίο για το Δημοτικό Συμβούλιο στις 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πάνω από 100 παιδιά εκτός Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών στη Νέα Ιωνία! Κανένας σχεδιασμός για νέους Παιδικούς Σταθμούς από τη Δημοτική Αρχή!

Η Λαϊκή Συσπείρωση, με αφορμή το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 22/9, και τους τελικούς πίνακες για τα παιδιά, που θα εισαχθούν στους Παιδικούς Σταθμούς, ανέδειξε το κύριο και βασικό πρόβλημα: Για άλλη μια χρονιά πάνω από 100 παιδιά, από τις οικογένειες που έκαναν Αίτηση, μένουν εκτός Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μόνιμης υποχρηματοδότησης της Προσχολικής Αγωγής από το κράτος και της υποστελέχωσης, καθώς το προσωπικό δεν επαρκεί, αν και πολλές φορές κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τα καταφέρει. Είναι, επίσης, αποτέλεσμα της έλλειψης βούλησης και σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής, καθώς δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αύξηση του αριθμού των σταθμών στον Δήμο μας. Οι Παιδικοί Σταθμοί σε όλη τη Νέα Ιωνία είναι μόλις 5, ενώ συνοικίες ολόκληρες εδώ και χρόνια δεν έχουν καν σταθμό, όπως η Καλογρέζα και η Αλσούπολη.

Είναι, επίσης, φανερό για όποιον έχει στοιχειώδη επαφή με τις λαϊκές οικογένειες της Νέας Ιωνίας, πως τα παιδιά που μένουν εκτός σταθμών είναι πολλαπλάσια από αυτά που τελικά εμφανίζονται, καθώς πολλές οικογένειες δεν κάνουν καν Αίτηση, λόγω των απαράδεκτων περιορισμών και «προδιαγραφών» που έχουν επιβληθεί.

Η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί τους γονείς, τους εργαζόμενους, όλο τον λαό, να απαιτήσουν και να διεκδικήσουν σύγχρονη Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς. Είναι απαράδεκτο, εν έτει 2025, να μένει έστω και ένα παιδί εκτός σταθμών.

Η Κυβέρνηση και όλοι οι αρμόδιοι να δώσουν λεφτά για την Παιδεία, όπως και για τις υπόλοιπες κοινωνικές ανάγκες και όχι για τους πολέμους, όπου η χώρα μας έχει δεσμευτεί να δώσει 30 δις!

Ο λαός μας μπορεί να δώσει μια δυνατή απάντηση σε αυτήν την πολιτική στην πανεργατική απεργία την 1η Οκτώβρη! Να νεκρώσουν τα πάντα εκείνη τη μέρα, να κατακλυστούν οι δρόμοι της Αθήνας στη συγκέντρωση στα Προπύλαια, να δείξουμε πως είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές!