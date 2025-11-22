Η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη Δυτική Ελλάδα και έχει προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα σε αρκετές περιοχές, όπως η Ήπειρος, θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πρωτοφανή ύψη βροχής καθώς στα ορεινά των Ιωαννίνων και της Άρτας οι βροχοπτώσεις έφτασαν και ξεπέρασαν τους 400 τόνους νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο σύνολο των βροχοπτώσεων που δέχεται η Αθήνα μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο.

Μάλιστα σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο, στην Ήπειρο έχει ήδη πέσει τριπλάσια έως και τετραπλάσια ποσότητα νερού, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέο ρεκόρ 25ετίας για τον πιο βροχερό Νοέμβριο στην περιοχή.

Σε ότι αφορά τη σημερινή ημέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά Ελλάδα και την βορειοδυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν ιδιαίτερα ισχυρές κατά τόπους μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Αιγαίου θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά την νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης με ανάρτηση του στην σελίδα του στο Facebook, κάνει λόγο για «νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας που θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί». Μάλιστα επισημαίνει πως «από το βράδυ του Σαββάτου (22/11) αναμένονται ακόμη και πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα αυτά του καιρού μάλιστα, αναμένεται να φέρουν χιόνια ακόμη και σε χαμηλό υψόμετρο στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία».

Σε ότι αφορά τη νέα εβδομάδα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει: «Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια. Από την Τρίτη αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση στα δυτικά και τα βόρεια. Οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα».

Δείτε την ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Αναλυτικά οι κατά τόπους προγνώσεις για σήμερα Σάββατο (22/11)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το βράδυ και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Τεράστιες οι καταστροφές από τις πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, με πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμούς κατοίκων. Οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια Κέρκυρα μετρά τεράστιες ζημιές. Πολλά χωριά στα βόρεια Τζουμέρκα παραμένουν χωρίς ρεύμα, την ώρα που σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σε ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας, της Κοζάνης, της Θεσπρωτίας και του Ασπροποτάμου Τρικάλων.

Δείτε βίντεο από τον Ασπροπόταμο Τρικάλων

Στη Φιλιππιάδα η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με πλημμυρισμένους δρόμους, πτώση κολόνας και καταπτώσεις. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στους άλλους νομούς της Ηπείρου, όπως στον Δήμο Αρταίων με κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, καθώς και στα Κεντρικά Τζουμέρκα με ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ακόμη και στα Ιωάννινα σημειώθηκαν πλημμύρες, όπως στην περιοχή της Πεδινής κοντά στην Εγνατία. Συνολικά, η Ήπειρος αντιμετωπίζει σημαντικές καταστροφές από την κακοκαιρία.

Στην Κόνιτσα η κακοκαιρία άφησε πίσω της σοβαρές ζημιές σε υποδομές της περιοχής, με κατολισθήσεις και βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΗ, αφήνοντας για ώρες χωρίς ρεύμα μεγάλο τμήμα της δημοτικής ενότητας Μαστοροχωρίων. Προβλήματα υπήρξαν και στα δίκτυα ύδρευσης.

«Έχουμε κάνει ένα έγγραφο και ζητήσαμε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου και να ζητήσουμε κάποια βοήθεια, αλλά και κυρίως με πιο σύντομες διαδικασίες να αντιμετωπίσουμε οριστικά, γιατί τώρα κοιτάζουμε να δώσουμε προσωρινές λύσεις, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί», τόνισε στο ΕΡΤNews o δήμαρχος Κόνιτσας, Α. Παπασπύρου.

Το «112» ήχησε μάλιστα χτες στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτία για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων. Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Τσατραφύλλιας: Το φαινόμενο «Οrographic lifting» υπεύθυνο για τις καταστροφές

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αποδίδει την μεγάλη καταστροφή που συντελέστηκε στις ανωτέρω περιοχές στο φαινόμενο «Οrographic lifting», όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση του στο Facebook.

«Όταν φυσάει Ν–ΝΔ, ο άνεμος έρχεται από το Ιόνιο, που είναι ζεστό και φορτωμένο υγρασία. Αυτή η υγρή αέρια μάζα κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Η Πίνδος λειτουργεί σαν “τείχος”. Ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει την οροσειρά της Πίνδου (αναγκαστική ανύψωση – orographic lifting). Καθώς ανεβαίνει, ψύχεται, ο κορεσμός επιτυγχάνεται γρήγορα, και η υγρασία συμπυκνώνεται → έντονη βροχή στα δυτικά προσήνεμα (Ήπειρος, δυτ. Θεσσαλία, δυτ. Στερεά, δυτ. Μακεδονία).

Η ανύψωση είναι συνεχής όσο φυσάει νότιος άνεμος. Η υγρασία είναι σχεδόν “απεριόριστη” από το Ιόνιο. Εμφανίζεται και το φαινόμενο back-building σε καταιγίδες που ξαναδημιουργούνται πάνω στις ίδιες περιοχές. Όταν υπάρχει και βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου, η τροφοδοσία υγρασίας είναι συνεχής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται rain trains».

Κέρκυρα: Κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της εικόνες μεγάλης καταστροφής, με πέτρες, λάσπες και φερτά υλικά να έχουν κατακλύσει δρόμους στην Κέρκυρα. Παράλληλα, σήμερα το πρωί έφθασε στην Κέρκυρα κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, μαζί με στελέχη του υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες αποκατάστασης στην Κέρκυρα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί χθες, τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα επισκέφθηκαν την Κέρκυρα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και θα συντονίσουν τις ενέργειες για την άμεση υποστήριξη των κατοίκων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας, με στόχο τον πλήρη συντονισμό όλων των φορέων και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός Κ. Κατσαφάδος βρίσκεται σε επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί πρόγραμμα επισκέψεων και αυτοψιών, με τον υφυπουργό να μεταβαίνει το προσεχές διάστημα σε όλες τις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να συντονίσει και να δρομολογήσει τις ενέργειες στήριξης και αποκατάστασης.

Περίπου δέκα περιοχές του βόρειου συγκροτήματος έχουν πληγεί, όμως το θετικό είναι ότι, παρά τις μεγάλες ζημιές στο δίκτυο, οι τεχνικοί της ΔΕΔΔΗΕ, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση χθες το βράδυ γύρω στις 9–10. Σήμερα τα προβλήματα ρεύματος είναι ελάχιστα.

Η βροχόπτωση ήταν εξαιρετικά έντονη, με 220 χιλιοστά μέσα σε μόλις μιάμιση με δύο ώρες, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 220 τόνους νερού ανά στρέμμα. Αυτό εξηγεί και το μέγεθος των ζημιών.

Σε επιφυλακή το Πυροσβεστικό Σώμα

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών σε αυτές τις Περιφέρειες και με μεταφορά δυνάμεων ΕΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, με διασωστικά μέσα και εργαλεία. «Να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στους συνανθρώπους μας, οι οποίοι δοκιμάζονται από τα φυσικά φαινόμενα», τόνισε στο ΕΡΤnews ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.