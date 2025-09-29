Nέα κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας την Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή.

Το νέο αυτό σύστημα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία, φέρνει έντονες βροχοπτώσεις στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Όπως φαίνεται στους μετεωρολογικούς χάρτες, το σύστημα αυτό έρχεται από την Ιταλία.

Οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να σημειώνουν πτώση, με ψυχρές αέριες μάζες να ενισχύουν το φθινοπωρινό σκηνικό, ενώ στα βόρεια και σε ψηλά ορεινά δεν αποκλείονται και τα πρώτα χιόνια.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει:

«”Ο ΜΗΝΑΣ ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ , Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΝΕΙ”

(ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά τα Κεντρικά και Βόρεια καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο ( περίπου καιρός του “Π”) . Τα χαμηλά που έρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν και τη χώρα μας με το πρώτο σύστημα να προκαλεί πολλές βροχές την ερxόμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

Την εβδομάδα από 6-13 Οκτωβρίου οι βροχές θα υποχωρήσουν, σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του ECMWF».

Δείτε Live πως αναμένεται να κινηθεί οι κακοκαιρία: