Μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων, ξυπνώντας μνήμες από την άγρια δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα. Μια 35χρονη μητέρα κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για συνεχή κακοποίηση, εκφράζοντας παράλληλα έντονα παράπονα για τη στάση που αντιμετώπισε αρχικά από τις τοπικές αστυνομικές αρχές, οι οποίες όμως αρνούνται τα λεγόμενα της γυναίκας.

«Μου είπαν να τον προκαλέσω για να τον πιάσουν»

Η 35χρονη περιέγραψε με λεπτομέρειες τις στιγμές τρόμου που βίωνε, αναφέροντας ότι ο πρώην σύντροφός της την κακοποιούσε σωματικά, ακόμη και μπροστά στα παιδιά τους: «Μου έχει χώσει μπουνιά στη μύτη, μου έχει βάλει κι άλλες φορές τα χέρια στο λαιμό, με έχει σπρώξει μία η ώρα τη νύχτα μπροστά στα παιδιά και όπως ήμουν μέσα στα αίματα πήγα στην αστυνομία, πήγα με τα αίματα, τους είπα “δεν αντέχω”. Με ξέρουν πια. Εάν αφεθεί ελεύθερος φοβάμαι και για εμένα και τα παιδιά».

Σύμφωνα με την ίδια, οι εκκλήσεις της για βοήθεια δεν έβρισκαν την αναμενόμενη ανταπόκριση. Η γυναίκα είχε προχωρήσει σε τρεις συνολικά καταγγελίες στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων κατά τα έτη 2023, 2024 και 2025, όμως ο δράστης δεν είχε συλληφθεί τότε.

Όπως καταγγέλλει η 35χρονη: «Το μόνο που έγινε ήταν να με φέρουν σπίτι με το περιπολικό, ενώ δεν υπήρχε λόγος γιατί είχα το αυτοκίνητο μου και να ανέβουν να δουν εάν είναι εδώ. Μου είπαν να κλειδώσω την πόρτα και εάν γίνει κάτι να καλέσω το 100 πάλι».

«Για μένα δεν έχει αλλάξει τίποτα, η αντιμετώπιση που είχα εγώ ήταν η ίδια, “κάλεσε το 100”, μα γιατί να καλέσω το 100 αφού ήμουν ήδη στο Α.Τ.; Είναι απαράδεκτο να γυρνάει ένας, δεν ξέρω αν ήταν αστυνομικός υπηρεσίας και να μου λέει “κυρία μου, ο μόνος τρόπος να τον πιάσουμε είναι να τον προκαλέσετε να σας χτυπήσει πάλι”».

Η παθούσα περιέγραψε και ένα ακραίο περιστατικό κατά το οποίο ο κατηγορούμενος επιχείρησε να τη στραγγαλίσει: «Μου έβαλε τα χέρια στο λαιμό, πήγε να με πνίξει, φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή επειδή νόμιζα ότι αρχίζω και τα χάνω και χάνω τις αισθήσεις μου και πιάνω εκείνη τη στιγμή ένα μαχαίρι να τον απειλήσω και γυρνάει το μαχαίρι να μου το μπήξει στην κοιλιά».

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του άνδρα ξεκίνησε όταν η 35χρονη αποφάσισε να ζητήσει τη συνδρομή της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου της και να απευθυνθεί σε αστυνομικό τμήμα άλλης περιοχής.

Τι απαντάει η Ελληνική Αστυνομία

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. διαψεύδει κατηγορηματικά τις αναφορές περί ολιγωρίας ή αδιαφορίας των στελεχών του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, τονίζοντας ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Σύμφωνα με την αστυνομία και σχετικές αστυνομικές πηγές, «όλες οι καταγγελίες της 35χρονης καταγράφηκαν πλήρως, αξιολογήθηκαν και σχηματίστηκαν κανονικά δικογραφίες οι οποίες διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Παράλληλα, είχαν εκδοθεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δράστη εντός των ορίων του αυτοφώρου.

Κατά τις δύο πρώτες καταγγελίες (Μάιος 2023 και Νοέμβριος 2024), η παθούσα αρνήθηκε να της χορηγηθεί η εφαρμογή «panic button», καθώς και να μεταφερθεί σε ασφαλή δομή («safe house») της ΕΛ.ΑΣ. Μετά την πρώτη καταγγελία, οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης.

Η καταγγέλλουσα αποδέχθηκε τελικά και παρέλαβε το panic button το 2025, χωρίς ωστόσο να το ενεργοποιήσει έκτοτε, ενώ απέρριψε εκ νέου τη μεταφορά της σε safe house».

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης

Από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι ο άνδρας είχε οδηγηθεί στο παρελθόν δύο φορές ενώπιον της Δικαιοσύνης για τις προηγούμενες καταγγελίες, όπου του είχαν επιβληθεί ποινές με αναστολή.

Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, ο δράστης οδηγήθηκε εκ νέου στο δικαστήριο με την αυτόφωρη διαδικασία για την τελευταία καταγγελία. Το Αυτόφωρο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με αναστολή και, κατόπιν απόφασης των δικαστικών αρχών, αφέθηκε ελεύθερος.

Η Ελληνική Αστυνομία καταλήγει στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζοντας ότι «οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας αντιμετωπίζονται με αυστηρό επαγγελματισμό και ευαισθησία από το εξειδικευμένο προσωπικό των αρμόδιων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας».