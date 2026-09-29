Ακόμη μια υπάλληλος του ιδιωτικού ιατρείου της Καρνεάδου αναμένεται να καταθέσει σήμερα, καθώς η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται.

Η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία και τα όσα θα πει πρόκειται να ρίξουν περισσότερο φως στην τραγωδία. Παράλληλα, αστυνομικές και δικαστικές Αρχές εξετάζουν ενδελεχώς ό,τι έχει προκύψει προσώρας από τις καταθέσεις που έχουν δοθεί και από αυτές που έχουν αλλάξει…

Υπενθυμίζουμε επίσης πως οι δικηγόροι του κατηγορούμενου ζευγαριού γνωστοποίησαν πως περιορίζουν την εκπροσώπηση τους αποκλειστικά στον Ηλία Θεοδωρόπουλο και αφήνουν πίσω την Ιωάννα Γάκα για «αμιγώς νομικούς λόγους».

Οι δύο δικηγόροι, Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός, παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της ανειδίκευτης γιατρού.

Η απόφαση αυτή ελήφθη «για λόγους αμιγώς νομικούς», καθώς, ο περιορισμός της εκπροσώπησης είναι «δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων».

Τι άλλαξε η 61χρονη νοσηλεύτρια στην κατάθεσή της

Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια της Stem Cell Clinic άλλα είχε πει στην αρχή και άλλα ενώπιον του 22ου τακτικού Ανακριτή.

Το σημαντικότερο σημείο που διαφοροποίησε είναι ότι αρχικά είχε αναφέρει πως αποχώρησε από το ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου στις 16:15 και πως δεν είχε ιδέα τις είχε συμβεί με τον καλλιτέχνη.

Ωστόσο, τώρα φέρεται να διευκρίνισε πως έφυγε αργότερα, τονίζοντας πως η αρχική αναφορά της έγινε επειδή δεν είχε αίσθηση του χρόνου.

«Ήμουν στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα 16:15 γιατί δεν είχα συναίσθηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα», φέρεται να ανέφερε.

Επιπλέον, η 61χρονη περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν τη «θεραπεία», μιλώντας για ένα κλίμα χάους και απόλυτου πανικού στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπήρξε μάλιστα μια στιγμή που η Ιωάννα Γάκα κάλεσε όλες τις εργαζόμενες στο γραφείο της.

Το μηχάνημα της υδροθεραπείας και τα αναπάντητα ερωτήματα

Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζεται αυτή την ώρα αφορά το μηχάνημα υδροθεραπείας που υπήρχε στο ιατρείο και εγείρει πολλά ερωτήματα.

Η Πολυτίμη Λεονάρδου, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μίλησε στο ΕΡΤnews και μεταξύ άλλων τόνισε πως κατά τον έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί στο ιατρείο τον Νοέμβριο του 2025 είχε καταγραφεί μηχάνημα υδροθεραπείας.

Το περίεργο είναι πως την επόμενη ημέρα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν βρισκόταν στον χώρο. Η κα. Λεονάρδου ανέφερε πως ο Θεοδωρόπουλος ισχυρίστηκε ότι το μηχάνημα ήταν χαλασμένο και είχε απομακρυνθεί.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης, καθώς εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διαδικασία που συνδέεται με την υδροθεραπεία.

Η «συλλογική ευθύνη»

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της 61χρονης, η μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μετά την αποχώρηση των διασωστών του ΕΚΑΒ, είπε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνη για το περιστατικό.

Τι ακριβώς είπε στην κατάθεσή της η 61χρονη νοσηλεύτρια

Η ίδια 61χρονη νοσηλεύτρια φέρεται να είπε:

«Αρχικά είχα πει ότι έφυγα στις 16:15, γιατί δεν είχα συναίσθηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα.

Κάποια στιγμή, άκουσα τη γιατρό (Ιωάννα Γάκα) να καλεί στο γραφείο της όλες τις εργαζόμενες.

Επικράτησε πανικός και όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο γιατρός (Ηλίας Θεοδωρόπουλος) μας είπε «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Δεν είχα καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά τον θάνατο του τραγουδιστή».