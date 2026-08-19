Η Τουρκία αντιδρά στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Οντζού Κετσελί, το πλαίσιο που ανακοίνωσε την Τετάρτη (19/8) η Αθήνα, το οποίο περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος, «δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια» για την Τουρκία, «στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες».

«Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα στο παρελθόν, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου», προσθέτει ο Κετσελί.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Τετάρτης, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και των υφυπουργών, Νίκου Τσάφου και Μαριλένας Σούκουλη, τέθηκε σε ισχύ το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης, με επιπλέον δικλίδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι «οι μονομερείς ενέργειες θα πρέπει να αποφεύγονται σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες όπως το Αιγαίο Πέλαγος και η Μεσόγειος», προσθέτοντας ότι το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ παράκτιων κρατών σε αυτές τις θάλασσες.

«Υπογραμμίζουμε άλλη μια φορά ότι η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με βάση το Διεθνές Δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Οντζού Κετσελί.