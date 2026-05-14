Tο Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Προβάλινθου (ΠΥ.Σ.ΕΘ.) ανακήρυξε τον διακεκριμένο φυσικό και μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη ως Επίτιμο Μέλος του, σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, στις εγκαταστάσεις του Σώματος, στη Νέα Μάκρη.

Η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της πολυετούς και έγκυρης προσφοράς του κ. Μαρουσάκη στην ενημέρωση των πολιτών για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή, ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της καθημερινής δράσης των εθελοντών πυροσβεστών.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, τα μέλη του ΠΥ.Σ.ΕΘ. καλωσόρισαν επίσημα τον γνωστό μετεωρολόγο στην οικογένειά τους, προσφέροντάς του ένα πυροσβεστικό κράνος και τον πλήρη εξοπλισμό της ομάδας, με τον ίδιο να εκφράζει τη βαθιά του συγκίνηση και να εξάρει την αξία του εθελοντισμού για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.

Το ΠΥ.Σ.ΕΘ., το οποίο εδρεύει στον Προβάλινθο και προσφέρει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του από το 2007, συνεχίζει να επενδύει στη στενή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω, από την πολιτική προστασία.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Βασίλης Οικονόμου, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής, ο δήμαρχος Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας, καθώς και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης, Κωνσταντίνος Σκύλαρης. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας, ενώ το Σωματείο εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τις τοπικές επιχειρήσεις «Το Πλέστι», «Μπερρής», «House of Meat» και «Αφοί Τσίρκα» για τις ευγενικές χορηγίες τους που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.