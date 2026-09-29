Στη σύλληψη ενός 48χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν πέντε καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 35 ετών και 6 μηνών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων στη Νέα Μάκρη.

Έπειτα από πολυήμερες και συστηματικές έρευνες, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο εξαπάτησης πολίτων.

Από εικονικές πωλήσεις υπεξαιρεθέντων οχημάτων και ψευδείς μισθώσεις ακινήτων, μέχρι την παράσταση του ψευδο-δικηγόρου σε δανειολήπτες, ο 48χρονος αποκόμιζε τεράστια οικονομικά οφέλη.

Σε βάρος του συλληφθέντος εκκρεμούσαν 5 καταδικαστικές αποφάσεις για σωρεία βαρύτατων αδικημάτων, μεταξύ των οποίων:

Απάτες κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου κατά συρροή.

Ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις.

Ανυποταξία.

Η συνολική ποινή που του έχει επιβληθεί αγγίζει τα 35 έτη και 6 μήνες φυλάκισης, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 2.000 ευρώ.

Οι μέθοδοι εξαπάτησης που χρησιμοποιούσε ο 48χρονος

Όπως αποδείχθηκε από τη μεθοδική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο 48χρονος είχε εφεύρει μια σειρά από ευφάνταστα τεχνάσματα για να αποσπά μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστα θύματα:

Αρχικά προσέγγιζε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, κατέβαλε την απαιτούμενη προκαταβολή, παραλάμβανε το όχημα και στη συνέχεια δεν το επέστρεφε ποτέ. Ακολούθως, δημοσίευε αγγελίες πώλησης των εν λόγω υπεξαιρεθέντων οχημάτων σε δημοφιλείς ιστοσελίδες. Αφού έπειθε τους υποψήφιους αγοραστές να του καταβάλουν προκαταβολή, διέκοπτε κάθε επικοινωνία μαζί τους χωρίς φυσικά να ολοκληρώνεται η μεταβίβαση.

Σε άλλες περιπτώσεις, εντόπιζε αγγελίες εκμίσθωσης ακινήτων. Προσποιούμενος τον υποψήφιο ενοικιαστή, παρουσίαζε στους ιδιοκτήτες πλαστά αποδεικτικά τραπεζικής κατάθεσης για να τους πείσει ότι κατέβαλε την εγγύηση, καταφέρνοντας έτσι να πάρει τα κλειδιά στα χέρια του. Στη συνέχεια, εμφανιζόταν σε τρίτους υποψήφιους μισθωτές ως ο… ιδιοκτήτης του σπιτιού, εισέπραττε προκαταβολές και εξαφανιζόταν.

Επιπλοέον, ο 48χρονος προσέγγιζε πολίτες που αντιμετώπιζαν βεβαιωμένες οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα. Παρουσιαζόταν ψευδώς ως δικηγόρος εταιρείας διαχείρισης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διαβεβαιώνοντας τα θύματα ότι είχε πετύχει «κούρεμα» και ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών τους. Επικαλούμενος την αμοιβή του και τα έξοδα της υποτιθέμενης υπηρεσίας, τους απόσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μετά τη σύλληψή του στη Νέα Μάκρη, ο 48χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.