Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 στο κτήριο του Πρωτοδικείου της Αθήνας.

Οι αλλαγές αφορούν τον τρόπο εισόδου των δικαστών, των δικαστικών υπαλλήλων, των δικηγόρων και του κοινού, με την ενεργοποίηση και των δύο πυλών ασφαλείας τόσο στην οδό Λουκάρεως, όσο και στην οδό Δέγλερη.

Η απόφαση για τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας ήρθε μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο, ο οποίος εισήλθε στο κτίριο των δικαστηρίων με καραμπίνα, τραυματίζοντας –ευτυχώς ελαφρά- πέντε δικαστικούς υπαλλήλους.

Να θυμίσουμε ότι μετά το επεισόδιο στα δικαστήρια είχε υπάρξει και πολιτική ένταση ανάμεσα στα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, αναφορικά με ποιο είχε την ευθύνη για τα μέτρα ασφαλείας.

