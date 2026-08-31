Στη μάχη για την αντιμετώπιση των οξυμένων κυκλοφοριακών προβλημάτων και τον απεγκλωβισμό των οδηγών στους δρόμους της Αθήνας ρίχνεται τις επόμενες ώρες η νέα ομάδα «ΚΟΜΒΟΣ» της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επιχειρησιακή δύναμη της υπηρεσίας αποτελείται από 138 αστυνομικούς, 28 μοτοσικλέτες και 7 χειριστές drone, με στόχο την αποσυμφόρηση της πρωτεύουσας όπου μετακινούνται καθημερινά 2,5 εκατομμύρια οχήματα.

Ο τρόπος παρέμβασης της ομάδας βασίζεται στη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από 235 κάμερες και 15 drones, επιτρέποντας στα μέλη της να παρεμβαίνουν άμεσα στα σημεία όπου καταγράφεται συμφόρηση. Οι αστυνομικοί θα αναλαμβάνουν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας παρακάμπτοντας τους φωτεινούς σηματοδότες ή επιταχύνοντας τη ροή των οχημάτων σε περιπτώσεις ατυχημάτων.

Η δράση της ομάδας εστιάζει αρχικά σε 54 κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου. Στο κέντρο της Αθήνας κάλυψη θα υπάρχει σε λεωφόρους όπως η Συγγρού, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η Αλεξάνδρας, η Κηφισίας και η Αρδητού, ενώ στα βόρεια προάστια η προσοχή επικεντρώνεται εκ νέου στη λεωφόρο Κηφισίας.

Στη Δυτική Αττική οι παρεμβάσεις θα γίνονται στη Σχιστού Ασπροπύργου και στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ στα νότια προάστια και τον Πειραιά στο στόχαστρο μπαίνουν η λεωφόρος Βενιζέλου, η Βουλιαγμένης, η Ακτή Μιαούλη, η Ηρώων Πολυτεχνείου και η Γρηγορίου Λαμπράκη.

Η ανάγκη για τη δημιουργία της ομάδας αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία για την ταλαιπωρία των οδηγών.

Καθημερινά στην Αθήνα καταγράφονται κατά μέσο όρο 62 τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές, τα οποία προκαλούν αλυσιδωτές καθυστερήσεις. Ο μέσος οδηγός στην πρωτεύουσα χάνει πλέον 143 ώρες τον χρόνο εγκλωβισμένος στην κίνηση, χρόνο που ισοδυναμεί με έξι ολόκληρες ημέρες, σημειώνοντας αύξηση κατά 32 ώρες τα τελευταία δύο χρόνια.