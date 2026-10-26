Τραγωδία με ένα νεκρό άνδρα ηλικίας 59 ετών σημειώθηκε σήμερα 26 Οκτωβρίου στη Νέα Πέραμο, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε φανοποιείο της περιοχής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φανοποιείο επί της οδού Μικράς Ασίας στην Νέα Πέραμο, κατασβέσθηκε.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:00. Κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων.

Πριν την άφιξη των πυροσβεστών ανασύρθηκε ο 59χρονος Έλληνας χωρίς τις αισθήσεις του ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.