Σοκάρουν οι αποκαλύψεις σχετικά με την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες (24/11)

Ένας 44χρονος επιτέθηκε με ψαλίδι στον 47χρονο αδελφό του και τον σκότωσε μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στη Νέα Πέραμο Αττικής. Η δολοφονία αυτή διαπράχθηκε μπροστά στον μεγαλύτερο και τρίτο αδελφό τους, ο οποίος ήταν και αυτός που κάλεσε την Αστυνομία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, είναι γνωστό πως τα συγκεκριμένα αδέλφια έχουν παρελθόν με τα βίαια περιστατικά. Τα αδέλφια είχαν συχνές και έντονες προστριβές. Δεν ήταν λίγες οι φορές που άκουγαν φασαρίες, χτυπήματα και σπάσιμο αντικειμένων.

Ο δράστης αποκάλυψε στις Αρχές την αιτία της δολοφονίας. «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό», φέρεται να είπε, σύμφωνα με το Star.

Ο αδελφοκτόνος ήταν γνώριμος στις Αρχές, όχι όμως θύτης, αλλά ως θύμα. Έξι φορές έχει καταγγείλει τα αδέλφια του για ενδοοικογενειακή βία.

Η πρώτη μήνυση, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR ήταν τον Οκτώβριο του 2022. Ακολούθησαν άλλες δύο καταγγελίες για βίαια περιστατικά το 2023 και το 2024.

Σημειώνεται πως σε καμία από τις μηνύσεις του δε ζητήθηκε η ποινική δίωξη των αδελφών του. Αυτός που τον κακοποιούσε περισσότερο φέρεται να είναι ο μεγαλύτερος του αδελφός, ενώ μια φορά είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό και το θύμα.

Τέλος, ο δράστης είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.