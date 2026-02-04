Η εκτέλεση του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, μετά από 6 μέρες ομηρίας, δεν είναι το πρώτο φρικτό έγκλημα που βιώνει η οικογένειά του.

Όπως μετέδωσε το Mega, το 1999, ο θείος του δολοφονείται μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ένα έγκλημα πάθους που συγκλονίζει όλη την Ελλάδα και γίνεται πρωτοσέλιδο επί μήνες ως την εξιχνίασή του.

Το χρονικό

Μεσάνυχτα 1ης Ιουνίου 1999. Ο 29χρονος Γιώργος Βροντάκης δολοφονείται στην κρεβατοκάμαρά του με δύο μαχαιριές στην πλάτη και μία στον λαιμό. Η σύζυγός του ισχυρίζεται ότι στο σπίτι μπήκαν τρεις ληστές. Σκότωσαν τον άντρα της, έδεσαν και φίμωσαν εκείνη. Ο γιος τους, 9 χρόνων τότε, ήταν εκείνος που την έλυσε για να ειδοποιήσει τελικά την Αστυνομία.

Το ματωμένο μαχαίρι εντοπίζεται σε μία οικοδομή 50 μέτρα από το σπίτι του δολοφονημένου, από τον ίδιο του τον πατέρα. Οι δράστες έχουν προλάβει να εξαφανιστούν. Επί μήνες, η σύζυγος του 29χρονου άνδρα θρηνεί για τον χαμό του. Εμφανίζεται συντετριμμένη και ζητά δικαίωση για εκείνη και τα παιδιά της. Η αλήθεια όμως ήταν τελείως διαφορετική.

Πέρασαν 9 ολόκληροι μήνες, με την Αστυνομία όλο αυτό το διάστημα να συλλέγει στοιχεία ώσπου έφτασε στην άκρη του νήματος. Τα όσα αποκαλύφθηκαν τότε προκάλεσαν ανατριχίλα. Ηθικός αυτουργός της δολοφονίας αποδείχτηκε η ίδια του η σύζυγος και η δήθεν ληστεία στο σπίτι τους ήταν σκηνοθετημένη.

Δράστης της δολοφονίας, ένας υπήκοος Αλβανίας που εργαζόταν στην οικοδομή τους, ο οποίος διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τη σύζυγο του 29χρονου. Τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους οι Αρχές δεν μπορούσαν να αμφισβητηθούν, παρότι η χήρα ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι το έκανε.

Στα δύο δικαστήρια που ακολούθησαν, ο μεγάλος τους γιος περιέγραψε την νύχτα του φόνου. Πώς ξύπνησε, πώς βρήκε τη μητέρα του δεμένη και φιμωμένη, πώς είδε τον πατέρα του νεκρό πάνω στο κρεβάτι.

Η γυναίκα έκατσε 5μιση χρόνια στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού. Τα δύο ανήλικα παιδιά τους μεγάλωσαν με τη γιαγιά τους στον Ασπρόπυργο, μακριά από τη μητέρα τους.

Το καλοκαίρι του 2005 η σύζυγος του δολοφονημένου έκανε αίτηση αποφυλάκισης που έγινε δεκτή.

Έναν χρόνο όμως μετά οδηγείται ξανά στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού. Η αγωγή που είχε καταθέσει σε βάρος της η οικογένεια του άντρα της για ψυχική οδύνη επιδικάστηκε και η κατηγορούμενη όφειλε να τους καταβάλει 500.000 ευρώ.