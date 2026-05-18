Νέα επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, εφιστώντας την προσοχή σε μια ιδιαίτερα έξυπνη, όσο και επικίνδυνη μέθοδο ηλεκτρονικής απάτης (phishing), με φαινομενικό αποστολέα την Τροχαία.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, επιτήδειοι αποστέλλουν παραπλανητικά μηνύματα (SMS ή email) στα οποία ισχυρίζονται ψευδώς ότι εκκρεμεί τροχονομική παράβαση ή κλήση εις βάρος του παραλήπτη. Στόχος των δραστών είναι να εγκλωβίσουν τα θύματα και να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζει το τοπίο προκειμένου οι πολίτες να αναγνωρίζουν αμέσως τις απάτες και δίνει σαφείς οδηγίες προστασίας:

Μην πατάτε ποτέ τον σύνδεσμο : Τα απατηλά μηνύματα περιέχουν πάντα κάποιο link. Οι πολίτες καλούνται να μην τον ανοίγουν σε καμία περίπτωση.

Προστατέψτε τα τραπεζικά σας δεδομένα : ΠΟΤΕ και σε καμία πλατφόρμα μην παραχωρείτε τους κωδικούς του e-banking σας ή τα στοιχεία των τραπεζικών σας καρτών.

Πώς λειτουργεί η πραγματική Τροχαία : Το επίσημο και γνήσιο μήνυμα από τις αρχές ΔΕΝ περιέχει ποτέ ενεργό σύνδεσμο (link). Αντιθέτως, προτρέπει τον πολίτη να εισέλθει αυτόνομα και με δική του ενέργεια στη «Θυρίδα Πολίτη», μέσω της επίσημης εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Σύσταση των Αρχών: Σε περίπτωση λήψης ύποπτου μηνύματος, οι πολίτες καλούνται να το διαγράφουν αμέσως και να μην αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενό του.