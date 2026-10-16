Νέο σκηνικό έντασης επιχειρεί να στήσει η Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο, προχωρώντας στην έκδοση NAVTEX το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου.

Με τη συγκεκριμένη οδηγία, η Τουρκία χαρακτηρίζει αναρμόδιο τον Σταθμό Ηρακλείου και προχωρά στην αυθαίρετη επανέκδοση της ανακοίνωσης για την πολυεθνική άσκησης «EUNOMIA», η οποία θα διεξαχθεί νότια του Καστελλόριζου.

Η τουρκική κίνηση αποτελεί απάντηση στη NAVTEX που είχε ήδη εκδώσει από το βράδυ της Πέμπτης (15/10) ο Σταθμός του Ηρακλείου για την ίδια άσκηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για προγραμματισμένη για τις 19 Οκτωβρίου.

Η Άγκυρα εγείρει αξιώσεις ισχυριζόμενη πως η εν λόγω θαλάσσια ζώνη εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Σταθμού της Αττάλειας.

Η κατηγορηματική απάντηση της Αθήνας

Στον αντίποδα, η Αθήνα ξεκαθαρίζει σταθερά πως, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), ο Σταθμός Ηρακλείου (Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού) είναι ο μοναδικός αρμόδιος για την έκδοση οδηγιών ασφαλείας στη συγκεκριμένη περιοχή του FIR Αθηνών και της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Στην ίδια περιοχή, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την έκδοση της σχετικής NAVTEX, αναμένεται να κινηθεί και το ερευνητικό πλοίο ABEILLE MARENGO. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, έχει κατατεθεί αίτημα για κατ’ εξαίρεση χρήση του σκάφους εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών για την πόντιση υποβρύχιων καλωδίων στο τμήμα Κρήτης-Κύπρου.

Hurriyet: Το τουρκικό αφήγημα για τη Γαλλία και τα υποβρύχια καλώδια

Την ίδια στιγμή, το κλίμα δυναμιτίζει περαιτέρω ο τουρκικός Τύπος. Η Hurriyet προειδοποιεί για κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, υποστηρίζοντας πως η αποτροπή μιας «κρίσης» στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται στα χέρια της Γαλλίας, εν μέσω της διπλωματικής προσέγγισης Άγκυρας-Παρισιού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τουρκία επιμένει ότι το υποβρύχιο καλώδιο διέρχεται από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, απαιτώντας από την ελληνική πλευρά να ζητήσει την απαραίτητη άδεια και να συντονιστεί με τις τουρκικές αρχές.

Συγκεκριμένα η Hurriyet αναφέρει:

«Η Άγκυρα απαιτεί προηγούμενο γραπτό συντονισμό και τη συμφωνία της Τουρκίας πριν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών στον βυθό της θάλασσας στο τμήμα της καλωδιακής διαδρομής που πιστεύει ότι διασχίζει την υφαλοκρηπίδα της. Η Αθήνα, από την πλευρά της, δεν θεωρεί βάσιμες τις αντιρρήσεις της Τουρκίας. Δεδομένης της καλωδιακής διαδρομής, η οποία επικαλύπτει την περιοχή της υφαλοκρηπίδας που κοινοποίησε η Άγκυρα στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) το 2020, είναι σημαντικό η Γαλλία να ενημερώσει εκ των προτέρων την Τουρκία μέσω διπλωματικής διακοίνωσης ή να επιδιώξει την καθιέρωση συντονισμού. Τις επόμενες ημέρες θα καταστεί σαφές εάν το Παρίσι θα κάνει κάποιο βήμα σύμφωνα με τις προσδοκίες της Άγκυρας. Η θέση της Γαλλίας θα είναι κρίσιμη όχι μόνο για το μέλλον του έργου αλλά και για την εξέλιξη της διαμάχης σχετικά με τη θαλάσσια δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πριν από δύο χρόνια, ήταν επίσης ένα καλωδιακό έργο που οδήγησε στη συνάντηση τουρκικών και ελληνικών πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο».