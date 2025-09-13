Από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, έχει εισαχθεί μια σημαντική αλλαγή στον τομέα των κοινωνικών παροχών, για τις εργαζόμενες μητέρες.

Με τη νέα διάταξη του Υπουργείου Εργασίας, οι μισθωτές γυναίκες που έχουν συμπληρώσει 200 ημέρες ασφάλισης θα δικαιούνται το επίδομα κυοφορίας και λοχείας, ανεξαρτήτως του αριθμού των ασφαλιστικών φορέων ή εργοδοτών τους.

Ποιες Είναι οι Αλλαγές στη Χορήγηση του Επιδόματος Κυοφορίας και Λοχείας

Μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενες γυναίκες έπρεπε να συγκεντρώσουν τις 200 ημέρες ασφάλισης σε έναν και μόνο ασφαλιστικό φορέα, εντός της τελευταίας διετίας πριν τον τοκετό.

Αυτό σημαίνει ότι πολλές γυναίκες με κατακερματισμένο ασφαλιστικό ιστορικό (π.χ. 140 ημέρες σε έναν φορέα και 60 σε άλλον) αποκλείονταν από το επίδομα, ακόμη και αν είχαν συμπληρώσει συνολικά τις 200 ημέρες.

Η νέα διάταξη καταργεί αυτόν τον περιορισμό, επιτρέποντας να προσμετράται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης με ενιαίο τρόπο, ακόμα και αν προέρχεται από διαφορετικούς φορείς ή εργοδότες.

Έτσι, οι μισθωτές που έχουν φτάσει τις 200 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από τη διανομή τους σε διάφορους φορείς, θα δικαιούνται το επίδομα, το οποίο θα καταβάλλεται από τον τελευταίο αρμόδιο φορέα.

Η νέα ρύθμιση που αφορά τις παροχές και τα οφέλη για τις εργαζόμενες μητέρες, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην προστασία της μητρότητας και των γονικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, το επίδομα κυοφορίας και λοχείας, καταβάλλεται για συνολικά 119 ημέρες, καλύπτοντας 56 ημέρες πριν και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.

Η καταβολή γίνεται από τον e-ΕΦΚΑ και αφορά το διάστημα της κυοφορίας και της λοχείας.

Ειδικότερα, το επίδομα αυτό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα του γονέα που το λαμβάνει.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της νέας ρύθμισης είναι η επέκταση της άδειας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες για τις εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και για τις ελεύθερες επαγγελματίες, τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότισσες.

Αυτή η εξέλιξη ενισχύει τη στήριξη των μητέρων και επιτρέπει στους γονείς να έχουν περισσότερο χρόνο με το παιδί τους.

Επιπλέον, η νέα νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα μεταβίβασης άδειας έως και επτά μηνών στον πατέρα, ενισχύοντας τη συμμετοχή του στη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού.

Η ρύθμιση αυτή αφορά και τις ανάδοχες μητέρες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την προστασία της μητρότητας.

Η 9μηνη άδεια ισχύει επίσης για τους γονείς που υιοθετούν παιδί, διασφαλίζοντας την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των γονέων ανεξαρτήτως του τρόπου απόκτησης του παιδιού.

Σημειώνεται ότι η επέκταση της άδειας μητρότητας ισχύει αναδρομικά από τον Νοέμβριο του 2022 και για τις γυναίκες που εργάζονται σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και ΜΜΕ, αποκαθιστώντας μια αδικία που υπήρχε για χρόνια.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, δήλωσε ότι η νέα ρύθμιση αποσκοπεί στην εξάλειψη μιας αδικίας που υπήρχε για χρόνια και ενισχύει την προστασία της εργαζόμενης μητέρας.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, η δυνατότητα προσμέτρησης του χρόνου ασφάλισης με ενιαίο τρόπο ενισχύει τα δικαιώματα των εργαζόμενων μητέρων, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε όλα τα δικαιώματα που τους αναλογούν.

Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών που στοχεύουν στη στήριξη της οικογένειας και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τις εργαζόμενες μητέρες, με σκοπό τη σύγχρονη προσέγγιση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις, όπως η επέκταση της άδειας μητρότητας και η ενίσχυση της οικονομικής στήριξης.

Το Υπουργείο Εργασίας συνεχίζει τις προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων γονέων, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και σύγχρονου εργασιακού πλαισίου, που θα επιτρέπει την καλύτερη συνύπαρξη της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.