Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές, το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, σε 15 άτομα στη Νέα Σμύρνη, τα οποία κατηγορούνται για παράβαση των νομοθεσιών που αφορούν τα παίγνια και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων για την πρόληψη και καταστολή αδικημάτων που εμπίπτουν στη νομοθεσία για τα παίγνια, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών των επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Βίντεο από το παράνομο «καζίνο»:

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «ρουλέτα» και χαρτοπαιγνίων, από κοινού με άλλα δύο άτομα, τα οποία είχαν αναλάβει τη διοργάνωση των παιγνίων και την ανταλλαγή μαρκών με χρηματικά ποσά.

Παράλληλα, ένα άλλο άτομο είχε αναλάβει τον έλεγχο της διεξαγωγής των παιγνίων, ενώ πέντε εκτελούσαν καθήκοντα κρουπιέρηδων και ακόμη τρία άτομα, εργαζόμενα ως σερβιτόρες, παρείχαν συνδρομή στη λειτουργία του καταστήματος. Επιπλέον, ένας ακόμη εκτελούσε χρέη παρατηρητή, επιτηρώντας τον εξωτερικό χώρο.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί κάμερες επιτήρησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ, σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη είσοδο σε αυτό, είχαν ληφθεί μέτρα για την καθυστέρηση και παρεμπόδιση των αστυνομικών ελέγχων.

Εικόνες από τον χώρο όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια:

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 επιτραπέζιες μηχανικές ρουλέτες,

5 τραπέζια χαρτοπαιξίας,

ηλεκτρονικός υπολογιστής,

11 κάμερες επιτήρησης,

πλήθος μαρκών και δεσμίδων παιγνιόχαρτων,

4 ασύρματα τηλεχειριστήρια (μπουτόν),

ιδιόχειρες σημειώσεις που ανέγραφαν το ταμείο του καταστήματος ανά ημέρα και

160 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, κατά τον έλεγχο του καταστήματος, εντοπίστηκε και συνελήφθη ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.