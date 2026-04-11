Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στη Νέα Σμύρνη, στην οδό Γεωργίου Βιζυηνού. Σύμφωνα με πληροφορίες από άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας, στο ρετιρέ διαμέρισμα είχε εγκλωβιστεί μια ηλικιωμένη ένοικος, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους άνδρες της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο.

Επί τόπου επιχείρησε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, καθώς υπήρχε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε διπλανό κτήριο.

Στο σημείο επιχείρησαν 21 πυροσβέστες, 6 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.