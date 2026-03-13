Η αγγελία – παγίδα στο διαδίκτυο έκανε λόγο για ένα γλυκό γατάκι που έψαχνε το νέο του σπίτι. Η 14χρονη δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να γοητευθεί και να έρθει σε επικοινωνία με τον 38χρονο που έμενε και πολύ κοντά στο σπίτι της.

Την πρώτη φορά που πήγε στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη, εκείνος κέρδισε την εμπιστοσύνη της καθώς είχε και άλλα γατάκια τα οποία φρόντιζε. Μάλιστα, την έβγαλε και μερικές φωτογραφίες καθώς «ήταν τόσο όμορφη που θα μπορούσε να κάνει καριέρα μοντέλου».

Την δεύτερη φορά όμως, που το μικρό κορίτσι πήγε στο σπίτι για να δει από κοντά το γατάκι που θα της έδινε, σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε στη συνέχεια, έπεσε θύμα βιασμού. Το παιδί δεν άντεξε όμως και μίλησε στους δικούς της και στη συνέχεια απευθύνθηκαν στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Οι αστυνομικοί δεν έχασαν χρόνο και έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Έστειλαν ρούχα του παιδιού στα εγκληματολογικά εργαστήρια και με ειδική διάταξη πήραν βιολογικό υλικό από τον 38χρονο.

Πριν από λίγες μέρες, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πάνω στα ρούχα του παιδιού υπήρχε βιολογικό υλικό του 38χρονου.

Ενημερώθηκε η δικαιοσύνη και εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για βιασμό. Την περασμένη Τρίτη συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί. «Λογω του τρόπου που κινήθηκε θεωρούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί να έγινε κάτι τέτοιο. Η υπόθεση θέλει και άλλη έρευνα ώστε να διασφαλίσουμε ότι και κάποιο άλλο παιδί δεν έχει βρεθεί στην ίδια θέση με την 14χρονη» λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.