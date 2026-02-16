Ένας φυλακισμένος Έλληνας που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης, δολοφονήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (15/2) μέσα στις φυλακές Δομοκού, κατά τη διάρκεια συμπλοκής στο αρχιφυλακείο με άλλους δυο βαρυποινίτες, ένα Βούλγαρο ισοβίτη και τον Αλβανό Αλκέτ Ριτζάι.

Κατά πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και ισχυρισμούς των εμπλεκομένων και άλλων κρατουμένων, ο ισοβίτης, ο οποίος εξέτιε την ποινή του για δολοφονίες στη Ζάκυνθο, εισέβαλε οπλισμένος με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών.

Μαζί με τον αρχιφύλακα, εκεί βρίσκονταν άλλοι δύο κρατούμενοι, Ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και ο Αλβανός Αλκέτ Ριτζάι, γνωστός από την αντάξια κινηματογραφικής ταινίας απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ο Βούλγαρος, για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, όρμησε στον Έλληνα, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στις φυλακές Κορυδαλλού μετέβη κλιμάκιο αστυνομικών από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, το οποίο ανέλαβε την έρευνα για την υπόθεση, εξετάζει την παραπάνω εκδοχή και παίρνει καταθέσεις, προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς βρέθηκε το πιστόλι στη φυλακή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

